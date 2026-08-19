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Luca Zidane sobre su infancia: "En el colegio nos ponían el apellido de mi madre para protegernos"
El guardameta del Leganés repasa su llegada al club, su experiencia en el Mundial y cómo su familia le ayudó a crecer lejos del foco mediático
Iker Casillas habla sobre su infancia: "Mi padre tenía el sueldo de un guardia civil y mi madre era ama de casa"
Mariona Carol
El Leganés afronta una temporada decisiva con la incorporación de Luca Zidane, que llega tras dos cursos en el Granada y después de haber disputado el Mundial con Argelia. El portero, en una entrevista para El Larguero de cadena SER, se muestra entusiasmado con el proyecto pepinero y asegura que la llamada del club fue determinante para tomar una decisión "muy fácil".
Aunque volver a Madrid supone un componente emocional importante, Luca insiste en que lo que realmente le convenció fue la ambición del Leganés. "Es un gran club, siempre me ha llamado la atención cuando he jugado contra ellos. Estoy muy contento de estar aquí", afirma.
Un fichaje decidido desde el primer minuto
El guardameta explica que el movimiento se activó cuando el Leganés contactó con su representante. A partir de ahí, todo fue rápido: "Cuando supimos del interés, tenía claro que era una oportunidad muy buena.
Es un club ambicioso, con objetivos muy claros". Luca recuerda que la Segunda División es "una categoría muy exigente", con muchos equipos peleando por subir, y que el Leganés estará entre ellos.
El Mundial y los referentes
Luca define el Mundial como "lo más grande para un futbolista". Aunque Argelia cayó ante Suiza, se queda con la experiencia y con el reto de haber jugado contra figuras como Leo Messi: "Cuando juegas contra uno de los mejores de la historia, es complicado".
Sobre sus inicios bajo palos, recuerda que fue su hermano mayor Enzo quien le colocó de portero por primera vez: "Me dijo que era bueno… no sé si me engañó", comenta entre risas. También confiesa que su ídolo de infancia era Iker Casillas, a quien veía entrenar cuando acompañaba a su padre.
La protección del apellido Zidane
Uno de los momentos más íntimos de la entrevista llega cuando habla de su infancia. Luca revela que sus padres intentaron evitar que él y sus hermanos fueran identificados como hijos de Zinedine Zidane: "Mis padres nos ponían el apellido de mi madre para protegernos un poco".
Aun así, reconoce que era difícil mantener el anonimato: "Hoy en día se sabe todo muy rápido y al final todo el mundo sabía quiénes éramos". También reivindica el papel de su madre, a menudo eclipsado por la figura de su padre: "Es quien ha estado en casa, quien nos ha educado y quien estaba detrás de los deberes".
Objetivos y mensaje a la afición
Luca prefiere reservarse los objetivos de la temporada, aunque deja claro que el primer reto es el debut ante el Girona. El guardameta lanza un mensaje a la afición: "Lo más importante es que estén con nosotros, que vayamos todos a una. Entrenamos cada día para dar nuestra mejor versión y devolver al Leganés donde se merece".
Fuente: Sport
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