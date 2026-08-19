Florentino-Mourinho-Pedrerol, ellos se lo guisan y ellos se lo comen

Ellos lo hacen todo de forma descarada. No tienen problema alguno en montarse sus historias, pactarlas, ponerles un lacito y vendérnoslas con esa etiqueta que, afortunadamente, cada vez es menos cierta, menos creíble e, incluso, tiende a la desaparición de “exclusiva mundial” o “tremendo trabajo de nuestro equipo de investigación”.

Ahora todo empieza a estar enlatado, le ponen un lacito y, si te portas bien, si eres buen chico, si trabajas para la causa, algún día te caerá un regalo. Y, sí, al final, cuando eres un regalado, ni siquiera un vendido, no, un regalado, acabas recibiendo el premio gordo. Y más si, en los inicios de tu nuevo proyecto, cuando cambias de televisión, cuando estás en el arranque de algo que, por bueno que seas, por ruido que hagas, por show que organices, no sabes qué va a ser de ti, necesitas un empujoncito.

Mourinho y Rodri

Pero, bueno, en el caso del pase de Josep Pedrerol y su Chiringuito, de Atresmedia a Mediaset, no ha sido un empujoncito, han sido dos. Yo me creo ciegamente a Siro López cuando afirma que ha sido Florentino Pérez quien ha colocado a Pedrerol en Mediaset. Y, anoche, tuvimos la prueba, es decir, el segundo empujoncito: también le regaló la primera entrevista, en exclusiva, con José Mourinho.

Como le regaló, lo recuerdan ¿no?, en su día la gran exclusiva del anuncio de la creación de la Superliga, el gran, el tremendo, el brutal fracaso del ‘ser superior’. Aquello fue algo más cutre que lo de anoche con ‘Mou’, donde ‘The Special One’ apareció con traje y corbata para repetirnos que él ha cambiado mucho y afirmar que había hablado con Rodri y que las dudas que le había mostrado el centrocampista culé le provocaron dudas a él. Pero, eso sí, que es un grandioso futbolistas…que el Real Madrid no necesita porque tienen soluciones.

José Mourinho durante su entrevista en 'El Chiringuito' / ENERGY

Y ya está, el paquete les ha quedado precioso y el lazo, blanco, por supuesto aunque Pedrerol es del Barça, por descontado, demuestra que lo que toca, si quieres que las cosas y tu nuevo proyecto consigan audiencia es ser, sobre todo, ‘florentinistas’. Si eres ‘florentinista’ en Madrid tienes mucho ganado.

Tienes tanto ganado que, incluso, el presidente del Real Madrid te coloca en una tele y, a los dos días de arrancar tu nueva singladura con el viejo Chiringuito, te regala una exclusiva con su nuevo/viejo entrenador, la que todo el mundo desea y persigue.

Presentación secreta

El descaro de todos ellos, de nuestros tres protagonistas, bueno, cuatro, pues el histórico y glorioso Real Madrid queda aquí también retratado, es tan grande que planean y ejecutan un plan para presentar a José Mourinho, cuando ni siquiera se lo han presentado a sus aficionados, ya no digo al resto de medios de comunicación.

No, no, si nuestro amigo es Pedrerol, si Pedrerol está necesitado de una palanca (curioso nombre, mira) para que su nueva andadura funcione, llevamos a ‘Mou’ al Chiringuito después de hacer una presentación en secreto, enlatada, pactada, cutre, aunque ellos pensaran que fue muy lujosa ante tanta Copa de Europa y así completaron el salvavidas que ‘Flo’ le ha lanzado, de nuevo ¿verdad, Siro?, a Josep Pedrerol.

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Es así como se escribe la historia. Esa es la hstoria y así se la contamos. Luego, ustedes se creen a quien quieran, por supuesto.