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FC Barcelona – Al Ahly, en directo: última hora y resultados del trofeo Joan Gamper 2026

Los jugadores del Barça durante un entrenamieto

Los jugadores del Barça durante un entrenamieto / FC Barcelona

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Laia Bonals

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El FC Barcelona disputa este miércoles el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly, en un partido que servirá para presentar al nuevo Barça ante su afición. El conjunto azulgrana afronta su último gran test antes del inicio de la temporada oficial en un duelo muy especial, ya que el encuentro se celebrará en el Spotify Camp Nou por primera vez desde su reapertura. ¡Aquí os contaremos todo lo que suceda!

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