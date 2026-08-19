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FC Barcelona – Al Ahly, en directo: última hora y resultados del trofeo Joan Gamper 2026
El FC Barcelona disputa este miércoles el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly, en un partido que servirá para presentar al nuevo Barça ante su afición. El conjunto azulgrana afronta su último gran test antes del inicio de la temporada oficial en un duelo muy especial, ya que el encuentro se celebrará en el Spotify Camp Nou por primera vez desde su reapertura. ¡Aquí os contaremos todo lo que suceda!
Sale Frenkie de Jong, pocos aplausos y algún que otro pitido.
También sale Fermín, que llevará el 7 heredando el número de Ferran Torres.
Joan Garcia ya sale al campo, dando el pistoletazo de salida a la presentación. El portero llevará el dorsal 1.
Ovación total para Hansi Flick, que ya pisa el césped junto a su staff
Aparece Joan Laporta en el palco del Camp Nou. Ya dirigiéndose a su asiento.
La presentación de los jugadores del Barça empezara pocos minutos pasadas las 19h de la tarde. El orden de salida será el siguiente: staff y personal del equipo, Hansi Flick, jugadores de La Masia, jugadores del primer equipo por orden de dorsal, capitanes y nuevos fichajes.
Alineación del Barça para el Gamper
Ya hay alineación con el Barça: Joan García, Koundé, Éric García, Gerard Martin, Balde, Bernal, Espart, Fermín, Lamine Yamal, Hamza y Raphinha.
Sale Rodri por primera vez al césped del Camp Nou como jugador del Barça. Saluda a los pocos aficionados que ya ocupan sus localidades.
Así es el Al Ahly
El Barcelona disputa su último 'test' de pretemporada ante el Al Ahly, que se convertirá en el primer club africano en disputar el Trofeo Joan Gamper. Los azulgranas reciben a los egipcios este miércoles a las 20:00 h en el Spotify Camp Nou, previamente se llevará a cabo la presentación de la plantilla para la temporada 2026-27.
En el primer Gamper que se disputa en el feudo azulgrana tras su reapertura, el rival es uno de los clubes más grandes del mundo, aunque en Europa suele pasar mucho más desapercibido. El Al Ahly es conocido como el rey de África, por ser el club más laureado de su país, con 45 ligas egipcias, y también de su continente con 12 Champions League africanas. En total, la entidad de El Cairo suma 156 títulos, convirtiéndole en el club con más trofeos del mundo.
Poco a poco se van llenando las gradas en el Camp Nou. Poco socio, como suele ser habitual en el Gamper desde hace años, y muchos turistas que han aprovechado para ver el estadio y vivir un partido especial.
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