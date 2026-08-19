FC Barcelona – Al Ahly, en directo: última hora y resultados del trofeo Joan Gamper 2026

Así es el Al Ahly

El Barcelona disputa su último 'test' de pretemporada ante el Al Ahly, que se convertirá en el primer club africano en disputar el Trofeo Joan Gamper. Los azulgranas reciben a los egipcios este miércoles a las 20:00 h en el Spotify Camp Nou, previamente se llevará a cabo la presentación de la plantilla para la temporada 2026-27.

En el primer Gamper que se disputa en el feudo azulgrana tras su reapertura, el rival es uno de los clubes más grandes del mundo, aunque en Europa suele pasar mucho más desapercibido. El Al Ahly es conocido como el rey de África, por ser el club más laureado de su país, con 45 ligas egipcias, y también de su continente con 12 Champions League africanas. En total, la entidad de El Cairo suma 156 títulos, convirtiéndole en el club con más trofeos del mundo.