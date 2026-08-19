Deco insinúa que el Barça fichará un nueve

Empezó el mercado con el Barça buscando un nueve y acabará el mercado contratando un nueve. No ha cambiado la idea del club, que por el camino ha ido haciendo fichajes, porque no ha subsanado la carencia que tenía hace dos meses. Deco insinuó que en el tramo final se contratará a este especialista.

"Seguramente algo haremos", reconocía el director deportivo azulgrana al final del Joan Gamper. A pesar de que el primer gol lo anotó Hamza Abdelkarim, el joven egipcio de 18 años que está llamado a ser el 'nueve' del filial. Aunque de momento es el máximo realizador de la pretemporada del primer equipo.

Robert Lewandowski celebra su gol con Chicago Fire. / JUSTIN CASTERLINE / Getty Images via AFP

Ferran está sustituido

Primero se trataba de sustituir a Robert Lewandowski, ahora en las filas del Chicago Fire. Luego, a Ferran Torres. Entre la salida del nueve titular y la del nueve suplente han llegado Anthony Gordon y Karim Adeyemi. "Entre los dos pueden hacer la función de Ferran", decía Deco, al tiempo que reconocía la dificultad de ocupar el vacío de Lewandowski: "Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será difícil sustituir a Robert, es un jugador que ha marcado una época".

Tan difícil es que no se ha podido contratar. El objetivo que se fijó el Barça fue Julián Álvarez, y aún no ha desistido pese a la oposición que está mostrando el Atlético desde el primer día. Deco ha ido buscando alternativas ante la premura de tiempo hasta el 1 de septiembre y la firmeza del club rojiblanco. "Hay mucho ruido", lamentaba el ejecutivo brasileño.

Deco, momentos antes del partido de LaLiga entre el Barcelona y el Elche de la pasada temporada. / Enric Fontcuberta / EFE

"Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será difícil sustituir a Robert, es un jugador que ha marcado una época" Deco — Director deportivo del Barça

El proceso con Rodri

Muchos menos ruido hubo con Rodri. Hasta los últimos días. "Al principio no entraba en nuestros planes porque no pensábamos que estuviera disponible, pero al ver la oportunidad lo intentamos", comentaba Deco, negando que uno de los propósitos fuera privar al Madrid de un futbolista aparentemente necesario.

"No fichamos a Rodri por quitárselo a otro equipo. No hemos entrado en la lucha con el Madrid. Lo hemos fichado por lo que puede aportar", explicaba Deco, recordando que "todos los fichajes tienen un sentido" -ya había aclarado el por qué de las adquisiciones de Gordon y Adeyemi- que el propósito del Barça "es tener mejor equipo cada año".

Noticias relacionadas

Rodri saluda al público del Camp Nou, con el resto de la plantilla de fondo. / LLUÍS GENÉ / AFP

"No fichamos a Rodri por quitárselo a otro equipo. No hemos entrado en la lucha con el Madrid. Lo hemos fichado por lo que puede aportar" Deco — Director deportivo del Barça

Y tener mejor equipo es más fácil ahora porque, entre todos, han conseguido que el Barça sea el emblema de un club ganador. "Cualquier jugador quiere venir aquí, conquistar títulos, hacer historia y ser feliz", interpretaba Deco tras ver la evolución que ha observado desde que llegara al despacho de Sant Joan Despí cuando trata de negociar los refuerzos para el Barça.