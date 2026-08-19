LOS REFUERZOS AZULGRANAS
Deco insinúa que el Barça fichará un nueve
El director deportivo admite la dificultad de encontrar al sustituto de Lewandowski
Empezó el mercado con el Barça buscando un nueve y acabará el mercado contratando un nueve. No ha cambiado la idea del club, que por el camino ha ido haciendo fichajes, porque no ha subsanado la carencia que tenía hace dos meses. Deco insinuó que en el tramo final se contratará a este especialista.
"Seguramente algo haremos", reconocía el director deportivo azulgrana al final del Joan Gamper. A pesar de que el primer gol lo anotó Hamza Abdelkarim, el joven egipcio de 18 años que está llamado a ser el 'nueve' del filial. Aunque de momento es el máximo realizador de la pretemporada del primer equipo.
Ferran está sustituido
Primero se trataba de sustituir a Robert Lewandowski, ahora en las filas del Chicago Fire. Luego, a Ferran Torres. Entre la salida del nueve titular y la del nueve suplente han llegado Anthony Gordon y Karim Adeyemi. "Entre los dos pueden hacer la función de Ferran", decía Deco, al tiempo que reconocía la dificultad de ocupar el vacío de Lewandowski: "Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será difícil sustituir a Robert, es un jugador que ha marcado una época".
Tan difícil es que no se ha podido contratar. El objetivo que se fijó el Barça fue Julián Álvarez, y aún no ha desistido pese a la oposición que está mostrando el Atlético desde el primer día. Deco ha ido buscando alternativas ante la premura de tiempo hasta el 1 de septiembre y la firmeza del club rojiblanco. "Hay mucho ruido", lamentaba el ejecutivo brasileño.
"Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será difícil sustituir a Robert, es un jugador que ha marcado una época"
El proceso con Rodri
Muchos menos ruido hubo con Rodri. Hasta los últimos días. "Al principio no entraba en nuestros planes porque no pensábamos que estuviera disponible, pero al ver la oportunidad lo intentamos", comentaba Deco, negando que uno de los propósitos fuera privar al Madrid de un futbolista aparentemente necesario.
"No fichamos a Rodri por quitárselo a otro equipo. No hemos entrado en la lucha con el Madrid. Lo hemos fichado por lo que puede aportar", explicaba Deco, recordando que "todos los fichajes tienen un sentido" -ya había aclarado el por qué de las adquisiciones de Gordon y Adeyemi- que el propósito del Barça "es tener mejor equipo cada año".
"No fichamos a Rodri por quitárselo a otro equipo. No hemos entrado en la lucha con el Madrid. Lo hemos fichado por lo que puede aportar"
Y tener mejor equipo es más fácil ahora porque, entre todos, han conseguido que el Barça sea el emblema de un club ganador. "Cualquier jugador quiere venir aquí, conquistar títulos, hacer historia y ser feliz", interpretaba Deco tras ver la evolución que ha observado desde que llegara al despacho de Sant Joan Despí cuando trata de negociar los refuerzos para el Barça.
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