Así es el Al Ahly, rival del Barça en el Gamper: el club con más títulos del mundo

El Barcelona disputa su último 'test' de pretemporada ante el Al Ahly, que se convertirá en el primer club africano en disputar el Trofeo Joan Gamper. Los azulgranas reciben a los egipcios este miércoles a las 20:00 h en el Spotify Camp Nou, previamente se llevará a cabo la presentación de la plantilla para la temporada 2026-27.

En el primer Gamper que se disputa en el feudo azulgrana tras su reapertura, el rival es uno de los clubes más grandes del mundo, aunque en Europa suele pasar mucho más desapercibido. El Al Ahly es conocido como el rey de África, por ser el club más laureado de su país, con 45 ligas egipcias, y también de su continente con 12 Champions League africanas. En total, la entidad de El Cairo suma 156 títulos, convirtiéndole en el club con más trofeos del mundo.

Una masa social inmensa, vinculada a la clase obrera

Fundado en 1907, el Al Ahly nació como el lugar de reunión de los estudiantes patrióticos que encarnaron la rebelión contra la colonización británica. Por ello, es un club tradicionalmente vinculado a las clases trabajadoras, medias y estudiantiles de Egipto. Su antítesis y eterno rival es el otro gran club de El Cairo, el Zamalek, que está más vinculado a las clases altas de la capital egipcia.

Tanto su historia como su inmenso palmarés hacen del Al Ahly el equipo africano con una masa social más amplia. Prueba de ello son sus cifras en redes sociales, combinando las principales plataformas, cuenta con más de 50 millones de seguidores, una cantidad más elevada que su clásico rival, que suma unos 17 millones de seguidores entre Instagram, Facebook, X y TikTok.

Seguidores del Al Ahly en un partido del Mundial de Clubes de 2023 entre el conjunto egipcio y el Real Madrid. / Julio Muñoz / EFE

Abdelkarim se reencuentra con su club

El rival del Barça está entrenado por el marroquí Hussein Ammouta y sus grandes estrellas son Emam Ashour, que busca recuperar su capacidad goleadora tras una temporada más floja en este aspecto, y Marwan Attia, pivote titular de la selección egipcia en el Mundial de este verano.

Además, un azulgrana se reencontrará con sus antiguos compañeros. Es, sin duda, una de las grandes revelaciones de esta pretemporada con tres goles anotados. Hamza Abdelkarim, pasó por la cantera del club egipcio, en el que también estuvo cedido hasta enero de este año. El jugador del Barça Atlètic fue convocado al Mundial con Egipto pese a su juventud y quiere dar motivos a Flick para convertirse en un habitual en las convocatorias del primer equipo.

Hamza Abdelkarim en un partido con el Al Ahly. / Al Ahly

Varios precedentes de esta rivalidad

A nivel histórico, ambos clubes que se verán las caras en esta 61ª edición del Trofeo Joan Gamper ya se enfrentaron en algunas ocasiones. La primera vez fue en un partido en El Cairo en 1961. También en Egipto, el Barça participó en un amistoso para celebrar el centenario del Al Ahly en 2007.

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El conjunto dirigido por Frank Rijkaard ganó cómodamente por 0 a 4. El último precedente se dio en 2009 en un torneo de pretemporada en Inglaterra. Con Pep Guardiola en el banquillo azulgrana, el Barça volvió a asestar cuatro goles a los egipcios.