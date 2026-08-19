Una agente de la Policía Nacional destinada en Catalunya logra un campeonato del mundo de kárate

Begonia Pacheco, una agente de la Policía Nacional de 28 años destinada desde 2024 en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ha logrado el primer puesto en el Campeonato Copa del Mundo de la federación internacional de artes marciales dedicada al estilo de kárate Kyokushi, en la categoría absoluta sénior femenino de más de 65 kilos. El campeonato se celebró el pasado 4 y 5 de junio en Vitoria (País Vasco) y Pacheco consiguió el título tras medirse contra la campeona del mundo vigente.

El kyokushin es una modalidad de kárate de contacto pleno que se diferencia de la disciplina tradicional por sus combates de gran intensidad en los que se permite el contacto directo al cuerpo mediante golpes que combinan puños, patadas y rodillazos, quedando prohibidos los golpes directos a la cara o a la cabeza con las manos pero sí permitiendo los impactos con las piernas. Los practicantes de este estilo suelen tener una alta resistencia a los golpes.

La agente, nacida en Madrid, compagina su trabajo policial con esta práctica deportiva. Se inició en la disciplina en el año 2010, con 13 años, cuando por las tardes acompañaba a un amigo a sus clases de kárate, algo que surgió en un principio como formación para saber defenderse. Sin embargo, su interés fue creciendo y rápidamente se convirtió en una forma de vida hasta que, en el año 2015, dio el salto a la competición.

Tras ingresar en la Policía Nacional, Begonia hizo sus prácticas en Madrid y luego escogió destino en Barcelona para seguir perfeccionando la técnica y su formación deportiva dado que, en la ciudad condal, se encuentra uno de los mejores gimnasios de España en esta disciplina, el Tineo Dojo.

Aquí, Begonia compagina a la perfección su labor policial con entrenamientos de hasta 16 horas semanales entre ejercicios específicos de kyokushin, sparring, sesiones de crossfit aplicadas al kárate, carrera, y extras previos y posteriores a cada competición, descansando únicamente un día a la semana.

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Begonia reconoce que compaginar trabajo y deporte debe hacer un gran sacrificio ya que en su día a día se levanta muy temprano, con el objetivo de poder realizar las tiradas en carrera y, tras terminar su jornada laboral, irse a entrenar al gimnasio. Actualmente, Begonia Pacheco ha sido siete veces proclamada Campeona de España, además del campeonato del mundo de este verano.