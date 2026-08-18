Rodri firma por el Barça: "Era mi primera opción"

De la revisión médica al vestuario, después al despacho presidencial, un buen ágape en una reputada marisquería y más tarde, el acto de presentación en la sala comercial de las oficinas. Ese es el trayecto seguido por Rodrigo Hernández en su primera jornada completa como jugador azulgrana.

El futbolista firmó el contrato, atendió todas las actividades promocionales del club y luego esperó a que se resolvieran los últimos trámites para que se completara la transferencia internacional desde el Manchester City. La experiencia con Anthony Gordon en junio, cuando la demora fue de ocho horas, retrasó el anuncoo oficial del acuerdo con el club inglés.

Al City fueron las primeras alusiones de Rodri para agradecer que "entendieran y facilitaran" su salida, aunque el Barça ha tenido que aportar 60 millones más 16,5 en variables (70 más 6,5 según otros cálculos). El futbolista confesaba que le costó asumir que debía iniciar una nueva etapa "en un club distinto al que me lo ha dado todo y donde he sido tremendamente feliz durante siete años".

Asimilada la necesidad de tomar otro rumbo, Rodri empezó a atender ofertas. No quiso precisar de dónde procedían ni con qué motivos las discriminó. Sí aseguró que el Barça fue "mi primera opción" y que se lo confesó a Joan Laporta, el presidente. El mediocentro subrayó que en las anteriores elecciones de su destino (destacó en el Villarreal, estuvo un año en el Atlético, triunfó en el City y a los 30 años recala en el Barça) siempre primó "el aspecto deportivo".

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"El Barcelona es un grandísimo club, un referente a nivel mundial por su manera de entender el fútbol y los valores que representa", argumentó.