La NFL abre la puerta a la participación de equipos extranjeros: "No hay ninguna duda"

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, no tiene "ninguna duda" de que la competición estadounidense de fútbol americano contará "en algún momento" con equipos de otros países, aunque no pudo concretar "exactamente cuándo" sucederá.

"En algún momento habrá equipos de la NFL fuera de Estados Unidos. No tengo ninguna duda de que esto sucederá algún día. Simplemente no sé exactamente cuándo. Hablamos mucho de ello", declaró a la cadena RTL/ntv en una entrevista.

Actualmente, la NFL cuenta con 32 equipos, todos ellos con sede en Estados Unidos. Sin embargo, desde hace años, la liga y las franquicias llevan trabajando para atraer a más aficionados internacionales y, de este modo, generar más ingresos a través de la venta de productos oficiales, las retransmisiones y la publicidad.

En 2026, la NFL disputará un total de nueve partidos internacionales, récord de la competición, con tres en Londres y uno en Múnich, España, Río de Janeiro, París, Melbourne y Ciudad de México.

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¿Una Superbowl en el extranjero?

Además, Goodell también imagina que, en algún momento, la Super Bowl pueda celebrarse en el extranjero. "Sin duda hay ciudades internacionales que podrían acoger un evento así. Pero primero nos gustaría ver un equipo de la NFL en una ciudad de ese tipo", explicó.