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El Girona abre expediente disciplinario a Tsygankov después de publicar mensajes privados del club

El extremo se negó a jugar contra el Leganés y ayer denunció en las redes sociales que el club no le deja hacer declaraciones

Tsygankov, futbolista del Girona.

Tsygankov, futbolista del Girona. / Aniol Resclosa

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Jordi Roura

Girona
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El Girona ha anunciado esta mañana, a través de un breve comunicado, que ha abierto un expediente disciplinario a Viktor Tsygankov a raíz de su reciente conducta. «El club considera que las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por la entidad», se puede leer en el comunicado, después de que el domingo el extremo se negara a jugar contra el Leganés, tal y como reveló el técnico Quique Álvarez.

Tsygankov, al que todavía le queda un año de contrato, llegó a Girona en enero de 2023 de la mano de Pere Guardiola, que llevaba su representación. Tras el descenso, el extremo ucraniano hizo llegar una carta al club en la que pedía que le dejaran marcharse porque consideraba que su proyecto no tenía recorrido en Montilivi. Aunque se reincorporó a los entrenamientos el 20 de julio, nunca ha tenido intención de quedarse.

Negativa a jugar

El domingo, con su negativa a jugar, se cruzó una línea que ha indignado a la afición y al Girona. Pese a ello, Tsygankov escribió ayer un mensaje en las redes sociales que terminaba con un «algún día hablaré» y en el que, mostrando mensajes que le había enviado el club, dejaba claro que la entidad le prohibía hacer declaraciones públicas sin su permiso. Para acabar de complicar la situación, el entorno del extremo filtró al diario As que Tsygankov no jugó contra el Leganés porque no estaba en condiciones y que habría aportado un informe médico.

Su elevado salario ha frenado hasta ahora su salida, porque los clubes que se han interesado por él se echan atrás. Su cláusula es de 25 millones, pero el Girona ya se daría por satisfecho si pudiera ingresar alrededor de diez. Cabe recordar que el 50 % de una posible venta corresponde al Dinamo de Kiev, su club de origen. Ahora parece que el Celta está interesado. Él solo quiere jugar en España o en la Premier.

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El Girona asegura que defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento. También advierte de que no hará más declaraciones sobre este asunto a la espera de que se resuelva.

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