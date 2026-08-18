Flick designa a Raphinha como primer capitán del Barça para que hable en el Gamper

Llega el esperado momento de la primera aparición del Barça ante su público. El trofeo Joan Gamper conserva aún un punto de liturgia, aunque el fútbol moderno ha diluido la expectación, entre que los aficionados ya han visto varias veces al equipo y los invitados al torneo son cada vez más extraños. El caso del Al Ahly de Egipto, curiosamente el club del que procede el Hamza Abdelkarim, el joven delantero que se ha erigido en el máximo goleador de la pretemporada.

El torneo se ha fundido desde hace años con la presentación, y sus tradicionales prolegómenos. Entre ellos, el parlamento que realiza el capitán. Han volado dos este verano, Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo, y el orden jerárquico eleva a Frenkie de Jong de portavoz. El neerlandés ha sido relegado por Hansi Flick. El entrenador ha designado a Raphinha para que se dirija a la hinchada. Eric y Pedri serán sus tenientes.

Raphinha, en un entrenamiento del Barça. / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Flick ha expuesto que De Jong "no está disponible" por la lesión que arrastra en la rodilla derecha, pero no se le escapa que la intervención del centrocampista podría crear, cuando menos, una división de opiniones en la grada, por no aventurar una fuerte pitada. No pasa el futbolista por sus más altas cotas de popularidad tras regresar lesionado del Mundial y no haber preservado su estado físico para afrontar la campaña con el Barça. Todavía se desconoce el tiempo de convalencia de De Jong, que no ha querido ser operado como le ha recomendado el cuerpo médico.

Los capitanes del Barça posan en el avión de regreso tras conquistar la Supercopa de España ante el Real Madrid. / FCB

Relación "muy buena"

También ha alegado Flick que "la plantilla no está cerrada" y hasta al día siguiente del final del mercado no se votará el grupo de capitanes. "Quizá lleguen más jugadores y otros se marchen", explicaba el técnico, como si el futuro movimiento interfiriera en la jefatura de la plantilla y en el acto de este miércoles.

El caso es que Flick ha relegado a De Jong, que está en condiciones de saltar al terreno de juego. El técnico alemán se ha esforzado en subrayar que la relación que mantiene con el futbolista "es muy buena" pese a que trascendió, desde el stage de pretemporada en Birmingham, que Flick anda disgustado con él.

De Jong observa el entrenamiento de sus compañeros durante la estadía en Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Primero, Ter Stegen

"Frenkie es muy profesional, siempre hablo con él de las cosas que pasan en el equipo, de los partidos... Hablamos mucho y es un futbolista impoortante y de mucha calidad", explicó. "Esto es todo lo que quiero decir", concluyó Flick, que ha extinguido un foco de posible conflicto.

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Hubo uno el año pasado que involucraba a Ter Stegen. El portero no quiso firmar el parte médico para que se convirtiera en un lesionado de larga duración tras haber sido operado en julio de la espalda, lo que impedía la inscripción de Joan Garcia. Joan Laporta le desposeyó de la capitanía hasta que al día siguiente el portero entró en razón.