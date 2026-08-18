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España cae ante Australia (0-1) en el Mundial de hockey hierba

La selección española es segunda de su grupo y el jueves se jugará con Irlanda su pase a la siguiente ronda

Gerard Clapés, en plena disputa con el australiano Cambell Geddes.

Gerard Clapés, en plena disputa con el australiano Cambell Geddes. / OLIVIER HOSLET / EFE

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Efe

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La selección española masculina de hockey hierba perdió este martes 0-1 ante la de Australia en los Mundiales de hockey hierba que se disputan en Países Bajos y Bélgica.

Blake Govers, de penalti 'stroke', en el minuto 45, marcó el gol de la victoria de la selección australiana, líder del grupo C con seis puntos.

El combinado español empezó con buen pie su andadura en el Mundial al ganar por 3-1 a la selección de Sudáfrica, pero este martes no pudo repetir éxito ante los 'Kookaburras'.

Los australianos dominaron el partido de principio a fin y España tuvo que desplegar una fuerte defensa para contrarrestar sus ataques. El único tanto del partido llegó en el minuto 45 y lo marcó Blake Govers de penalti 'stroke'.

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Tras esta derrota, Australia es líder del grupo C con seis puntos, seguida de España con tres. Los 'Redsticks' volverán a jugar el jueves ante Irlanda en busca del pase a la siguiente ronda. EFE

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