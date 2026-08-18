Un documental revela al Guardiola más personal: "Me voy a divorciar de la mujer más bella"

El documental 'A Beautiful Obsession', de la plataforma Prime Video, ha mostrado al Pep Guardiola más personal, desvelando aspectos de su personalidad y vida desconocidos hasta la fecha, como el divorcio de su esposa o algunas de sus charlas tras los partidos.

"Quiero confesaros algo", dijo Guardiola tras un partido contra el Juventus. "Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones. ¿Dónde está vuestra pasión? Lo que sea que hagáis en la vida, hacedlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión", añadió sobre su relación con Cristina, su esposa durante los últimos treinta años.

Durante el documental, también se ven otros momentos clave de los últimos años de Guardiola en el City, como la marcha de uno de sus iconos, Kevin de Bruyne, en el verano de 2025, y la relación con la directiva cuando Guardiola les comunicó que la pasada sería la última temporada en el cargo.

El cansancio

"Quiero dejarlo, estoy muy cansado y me siento muy solo", confesó el de Santpedor tras una derrota contra el Bayer Leverkusen en Liga de Campeones.

Sobre la temporada 2024-2025, quizás la peor desde que Guardiola llegó al City en 2016, Manel Estiarte, mano derecha del técnico en el club, aseguró que nunca le había visto así.

"Sólo he hablado con los jugadores en grupo una vez. Estaban preocupados, porque veían a Pep nervioso, triste, diferente y yo era el único que sabía la verdad. Les dije a los jugadores que tenían que entenderlo, que se estaba divorciando".

Discusiones

Además, una de las escenas desvela una discusión con Kyle Walker, cuando este era el capitán del City. En ella, Guardiola critica la actitud de Rúben Dias y de Walker tras perder un balón que desembocó en una derrota contra el Liverpool en Premier League.

"Joder, cada puta vez es mi nombre. Si sigues diciendo mi nombre en cada charla, por cualquier cosa, va a ser imposible", dijo el lateral inglés, que unos meses después saldría del City.

"No lo entiendes, Kyle. A lo que me refiero es al concepto de perder la pelota. Quizás me he centrado en ti porque eres el capitán", respondió Guardiola. "Nunca quisiste que fuera el capitán", aseveró Walker.

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Este nuevo documental podrá ser visionado en Prime Video a partir de este miércoles 19 de agosto.