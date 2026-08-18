El Corinthians se arrepiente y renueva a Memphis Depay después de que llamaran "rata" a su presidente

El presidente del Corinthians, Osmar Stabile, anunció la renovación de Memphis Depay una semana después de que el club brasileño decidiera no extender el contrato del delantero neerlandés, lo que generó protestas de una parte de la afición, que amenazó de muerte a la directiva.

El exjugador del Atlético de Madrid y del Barcelona firmará por dos años, hasta mediados de 2028, según adelantó a los periodistas Stabile, tras recibir el aval del Consejo de Orientación del Corinthians durante una reunión celebrada este lunes.

"Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos. Logramos llevarlo a cabo", informó.

El dirigente reveló que Memphis, en las filas del 'Timão' desde septiembre de 2024, rebajó "considerablemente" las cifras de su contrato, que había terminado a finales de julio.

El pasado martes, el Corinthians informó en una nota que no iba a renovar el contrato del atacante de 32 años por motivos económicos.

Subrayó entonces que "asumir un nuevo compromiso de tal magnitud no sería compatible", en ese momento, "con el equilibrio financiero" necesario para "garantizar la sostenibilidad" del club.

El adiós del exjugador del Manchester United provocó una ola de indignación entre una parte de la afición corinthiana, que vertió amenazas contra la directiva.

Un grupo de radicales protestó incluso frente a la casa de Stabile con carteles que decían "fuera, ratas" y "acabó la paz".

El propio Memphis cargó también las tintas contra el club al acusarlo de incumplir su palabra. "Muy decepcionado al leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más", expresó en sus redes sociales.

"Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron romper ese compromiso", añadió.

Días después, el club retomó el diálogo con el jugador, que finalmente continuará en el conjunto dirigido por el exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

"Por lo que percibí y por el trabajo que hicimos, tanto en el área jurídica como en la administrativa y también en la financiera, es posible que podamos pagar este contrato", apuntó ahora Stabile.

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El internacional neerlandés ha disputado hasta la fecha 79 partidos con la camiseta del 'Timão', en los que ha marcado 20 goles y dado 15 asistencias cruciales para conquistar el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa en 2026.