Fútbol
Simeone deja fuera a Julián Álvarez para el debut del Atlético: "No está en condiciones de jugar"
En la rueda de prensa previa a su partido frente al Málaga, el técnico del Atlético de Madrid anuncia que el delantero argentino no jugará el primer partido de Liga
Max Pérez
El Atlético de Madrid se estrena en liga este miércoles a las 21:00 h ante el Málaga, recién ascendido. En la rueda de prensa previa al partido, Diego Pablo Simeone confirmó que Julián Álvarez no irá convocado al no estar en una situación óptima para jugar.
La disponibilidad del delantero argentino, protagonista del culebrón entre los colchoneros y el Barça, era la gran incógnita del primer partido oficial de la temporada para los madrileños. "Creo que si el dueño del club (Miguel Ángel Gil) habló tajantemente, creo que no hay más. Esto es cuando vas a un juicio, no hay más. Desde lo deportivo, nosotros cuidamos a la persona y al jugador, y entendemos que en este partido no está en las condiciones para jugar", detalló Simeone al ser preguntado por Julián.
El Atlético se enroca
Gil Marín dejó clara la posición del club hace un mes: "No queremos transferirlo, y no aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones por Julián Álvarez", aseguró. Una postura que ni se inmutó al escuchar las declaraciones de su estrella, insistiendo en que "lo mejor era una transferencia".
Julián Álvarez también declaró durante el Mundial que "quería cumplir un sueño", un deseo que desde la entidad rojiblanca no piensan conceder. La posible salida del joven delantero no solo encendió al club, también a sus aficionados.
"Soy muy respetuoso en todos los espacios que nos ha tocado... Griezmann, Diego Costa hoy Julián. Soy muy respetuoso en todo lo que puedan opinar todos", respondió Simeone al ser preguntado por un posible perdón de Julián para volver a ganarse a los seguidores del Atleti.
Respecto al mercado de fichajes en general, el técnico rojiblanco insistió en que "aún queda mercado y estamos preparados para lo que suceda". Y para cerrar el tema Julián, confía que en pocos días su situación evolucione positivamente -en clave Atlético de Madrid- y que, más pronto que tarde, vuelva a vestirse de corto en el Metropolitano.
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