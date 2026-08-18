Ciclismo
Las autoridades portuguesas investigan la muerte del ciclista británico Finlay Tarling
Muere atropellado el ciclista británico Finlay Tarling (19 años) en la Vuelta a Portugal
Europa Press
La Fiscalía portuguesa ha abierto este martes una investigación sobre la trágica muerte del ciclista británico Finlay Tarling, que perdió la vida el viernes tras ser atropellado por un vehículo durante la Vuelta a Portugal.
Según han informado las autoridades competentes, el tribunal ha ordenado la autopsia del cuerpo del ciclista. El galés de 19 años fue atropellado por un vehículo ajeno a la carrera durante la octava etapa, entre las localidades de Melgaço y Fafe.
Prueba negativa de alcohol y drogas
La investigación tiene como objetivo, entre otras cosas, esclarecer cómo pudo el vehículo acceder al recorrido de la carrera. El conductor del coche esperó inicialmente en la carretera principal y dejó pasar al grupo principal de ciclistas, según explicó un portavoz de la policía a la cadena portuguesa RTP.
Al no aparecer más ciclistas, preguntó a los espectadores que se encontraban cerca si el recorrido estaba despejado. Dado que, al parecer, los espectadores asumieron erróneamente que no iban a llegar más ciclistas, el hombre se adentró en el recorrido de la carrera, donde chocó con Tarling poco después. Su prueba de alcohol y drogas dio negativo.
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