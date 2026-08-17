Yael Trepy, delantero del Cagliari, en coma tras estar a punto de ahogarse en una piscina

El futbolista francés Yael Trepy, delantero del Cagliari italiano, se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Cerdeña en estado grave tras sufrir un incidente en el que estuvo a punto de ahogarse en una piscina, según informó este lunes el club.

"El Cagliari comunica que el futbolista Yael Trepy se encuentra actualmente ingresado en el Hospital Civil 'Santissima Annunziata' de Sassari (ciudad en la isla italiana de Cerdeña), donde permanece en la unidad de cuidados intensivos", comunicó la entidad sarda.

Según la reconstrucción inicial del accidente, ocurrido alrededor de las 18.00 horas (16.00 GMT) del domingo, Trepy, de 20 años, se encontraba de vacaciones en el norte de Cerdeña cuando, por causas aún por determinar, acabó en la parte más profunda de una piscina.

Tal y como adelantaron medios locales, el jugador, que no sabría nadar bien, habría estado a punto de ahogarse tras tener dificultades para mantenerse a flote, antes de ser rescatado por los servicios de emergencia y trasladado en helicóptero al hospital.

Líquido en los pulmones

Trepy se encuentra en estado grave y una tomografía del tórax reveló una importante acumulación de líquido en los pulmones, por lo que los médicos lo mantienen en coma inducido y bajo vigilancia constante.

"El club mantiene un contacto constante con el centro sanitario y con la familia del futbolista, y sigue con la máxima atención la evolución de su estado", agregó el Cagliari.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad y posteriormente pasó al Créteil-Lusitanos francés, donde permaneció hasta finales de 2022.

En enero de 2023 se incorporó al Cagliari, donde inició su etapa italiana en las categorías inferiores y destacó especialmente con el equipo sub-18, con el que marcó 14 goles en su primera temporada completa en Cerdeña.

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En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, en un estreno soñado ya que marcó apenas cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88 de partido.