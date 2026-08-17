Willy Hernangómez, tras su mala experiencia en el Barça: "En el Unicaja quiero sentirme jugador"

El pívot Willy Hernangómez destacó este lunes, durante su presentación como nuevo jugador del Unicaja, que el malagueño "es un grandísimo club" y que en él se quiere "sentir jugador", por lo que aseguró que va a "trabajar muy duro".

"Es una oportunidad de trabajar, aprender y crecer porque tengo muchas cosas que mejorar", dijo el madrileño de 32 años en su presentación, que tuvo lugar en el Palacio Martín Carpena, donde también subrayó que el nuevo entrenador del equipo andaluz, Txus Vidorreta, "ha sido muy importante en la decisión" llegar al Unicaja.

El internacional español, con pasado en la ACB con el Cajasol sevillano, Real Madrid o el Barcelona, además en varios equipos de la NBA, recordó que con Txus Vidorreta coincidió en la selección nacional y destacó que este técnico "es un entrenador con mucha historia y que ha hecho sacar su mejor versión a muchos jugadores".

"También ha entrenado a mi hermano (Juancho). Voy a ser una esponja para aprender y mejorar. Ha tenido muchos jugadores en mi posición que le ha sacado mucho jugo", insistió Hernangómez.

"Una etapa cerrada"

El pívot se refirió a su estancia en el Barça, en el que estuvo las últimas tres temporadas, y declaró que "es una etapa que está cerrada" en un club al que siempre va "a estar agradecido", y precisó que con el técnico Xavi Pascual ha tenido "una experiencia estupenda", por lo que se desea "lo mejor en Dubái".

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"Aquí creo que todos tenemos nuestro papel. La temporada es muy larga y, si queremos competir, todos tenemos que estar preparados. Tenemos una buena plantilla y no tengo presión, no soy un líder, me he puesto el casco y voy a la guerra como un soldado más", afirmó.