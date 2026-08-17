Tenis
Vingegaard da por finalizada su temporada tras su caída en el Tour de Francia
El ciclista danés, que no estará en la próxima Vuelta a España,
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Efe
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha dado por finalizada su temporada 2026 a raíz de la lesión de clavícula sufrida tras caerse en el Tour de Francia, cuando ocupaba el segundo puesto en la clasificación general, tras el esloveno Tadej Pogacar.
"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", reconoce el propio corredor en el comunicado difundido este lunes por la escuadra, que pone el foco de su reaparición en 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quim Domènech, vicepresidente de DAZN: 'Hemos entendido que la gente quiere disfrutar de los eventos en cualquier momento, lugar y dispositivo
- Qué bueno es Rodri, que viaja con Ryanair y no en avión privado
- España se proclama campeona del mundo de gimnasia rítmica tras una histórica actuación
- Unai Núñez, central del RCD Espanyol: 'Sergio Ramos era mi ídolo y que me ayudara a debutar con España fue un privilegio
- Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
- El Barça alcanza un principio de acuerdo con el City por Rodri
- Muere a los 33 años Prichard Colón, el boxeador que quedó en silla de ruedas por los golpes ilegales de su rival durante una pelea
- Muere atropellado el ciclista británico Finlay Tarling (19 años), del equipo de Iniesta