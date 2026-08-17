Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PisosHayden PanettiereInfraviviendaBombersJubilaciónBanca europeaPantanosAudienciasPSOENacionalismo
instagramlinkedin

Tenis

Vingegaard da por finalizada su temporada tras su caída en el Tour de Francia

El ciclista danés, que no estará en la próxima Vuelta a España,

El ciclista danés Jonas Vingegaard.

El ciclista danés Jonas Vingegaard. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha dado por finalizada su temporada 2026 a raíz de la lesión de clavícula sufrida tras caerse en el Tour de Francia, cuando ocupaba el segundo puesto en la clasificación general, tras el esloveno Tadej Pogacar.

"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", reconoce el propio corredor en el comunicado difundido este lunes por la escuadra, que pone el foco de su reaparición en 2027.

Suscríbete para seguir leyendo

Añádenos en Google