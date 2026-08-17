Deportes
Trofeo Joan Gamper masculino 2026: fecha, rival, horario y dónde ver el partido del Barça
El Barça de Hansi Flick está casi listo para el inicio de la Liga el próximo fin de semana. Antes, sin embargo, toca un último test de pretemporada y, seguramente, el más especial: una nueva edición del Trofeo Joan Gamper masculino. El conjunto azulgrana se enfrentará al Al Ahly egipcio en la edición de 2026.
El encuentro se disputará este miércoles 19 de agosto a las 20:00 horas y tendrá un escenario muy especial: el Spotify Camp Nou, que acogerá por primera vez el Gamper desde su reapertura.
¿Dónde ver el Trofeo Joan Gamper 2026?
En España, el Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper se podrá ver en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios. El partido también podrá seguirse por TV3.
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