Sergio Busquets vuelve al Barça como asistente del filial

Incorporación de talento y vuelta a casa. Sergio Busquets vuelve a llevar la zamarra azulgrana, pero esta vez la del cuerpo técnico, después de incorporarse al staff de Juliano Belletti al mando del Barça Atlètic. El excentrocampista ha oficializado su vuelta a la que fue su casa durante más de 15 años como futbolista y este mismo lunes ha formado parte de su primer entrenamiento como parte del staff. Una posición que mantendrá mientras realiza las prácticas del curso de entrenador.

Busquets regresa al Club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del primer equipo. Después de 15 temporadas defendiendo la camiseta del Barça, el de Badia del Vallès continuó su trayectoria en el Inter Miami, donde jugó durante dos temporadas y media antes de anunciar su retirada de los terrenos de juego. Con 722 partidos con la camiseta del Barça, Busquets es el tercer jugador con más participaciones de la historia del Club. Su palmarés también es un reflejo de su magnitud: 32 títulos, con 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

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"Su experiencia, sus conocimientos y su manera de entender el juego pasan a formar parte del equipo de trabajo de Juliano Belletti, con el objetivo de contribuir al crecimiento y a la **formación de los jóvenes futbolistas del filial azulgrana", expresan desde el club en el comunicado donde se ha hecho oficial su regreso.