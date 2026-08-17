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El Sabadell ficha al delantero estadounidense Nicholas Gioacchini

El futbolista de 26 años, que llegó a ser internacional con su país entre 2020 y 2021, es la duodécima contratación de los arlequinados para su regreso a Segundo

Nicholas Gioacchini, nuevo futbolista del Sabadell.

Nicholas Gioacchini, nuevo futbolista del Sabadell. / @CESabadell

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Efe

Sabadell
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El delantero estadounidense Nicholas Gioacchini es nuevo jugador del Sabadell tras unas semanas a prueba, según anunció el club arlequinado este lunes, apenas unas horas antes de su estreno en LaLiga Hypermotion.

Gioacchini, de 26 años, ha jugado en Francia (París, Caen y Montpellier), en Estados Unidos (Orlando, Sant Louis City y Cincinnati) y en Italia (Como) y su última experiencia fue en la primera división griega (Asteras Aktor).

El comunicado del Sabadell le define como "un delantero con gol y mucha calidad" que aportará pólvora y "experiencia internacional".

Gioacchini ha logrado diez goles en 46 partidos en la MLS y seis tantos en la Ligue 2 francesa, y también jugó ocho partidos con la selección de su país entre 2020 y 2021, con un total de tres goles.

Es el duodécimo fichaje del Sabadell para el curso de su regreso a Segunda División tras un doble ascenso histórico.

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También han llegado los defensas José Luis Catalá, Miki Codina, Edgar González, Pipa y Óscar Sanz, el centrocampista Pere Pons y los atacantes Xavi Moreno, Nikolay Obolskii, Yanis Rahmani, Alain Ribeiro y Gastón Valles.

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