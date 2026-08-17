Fútbol
El Real Madrid traspasa a Jacobo Ortega al Estrasburgo por 10 millones de euros
Es el sexto futbolista vendido por el club blanco durante este verano
Efe
Jacobo Ortega, canterano del Real Madrid, jugará hasta 2031 en el Estrasburgo, que abonará diez millones de euros por su traspaso, hecho oficial este lunes por el club blanco.
Ortega se convierte en el sexto jugador vendido este verano por el Real Madrid. Sigue los pasos de Gonzalo García y César Palacios, traspasados al Fulham por 40 y 10 millones de euros, respectivamente, y de Fran García, Mario Martín y Fran González, vendidos al Betis, Getafe y Sevilla por 8,5 millones.
El Real Madrid ha recaudado 58,5 millones de euros con la venta de seis canteranos. También abandonaron el club el argentino Franco Mastantuono, cedido al Fiorentina, y Dani Ceballos, Dani Carvajal y David Alaba, que finalizaron sus contratos y no renovaron.
Ocho temporadas de blanco
Ortega llegó al Real Madrid en 2018, con 12 años, y formó parte de las categorías inferiores del conjunto blanco durante ocho temporadas.
En la campaña 2025-2026 conquistó con el Juvenil A la Liga Juvenil de la UEFA. En un comunicado, el Real Madrid agradeció al delantero su “entrega” durante su etapa en el club y le deseó, al igual que a su familia, “lo mejor” en su nueva etapa.
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