Rafa Jódar lidera a una selección española sin Alcaraz en la Copa Davis

Rafa Jódar y Dani Mérida, dos de las sensaciones de la temporada en el circuito ATP, liderarán a la selección española en la eliminatoria de la Copa Davis contra Chile los días 19 y 20 de septiembre en Santiago.

El capitán del equipo español, David Ferrer, anunció este lunes los jugadores que participarán en esta confrontación con vistas a la fase final de Bolonia (Italia). Además de Jódar y Mérida el capitán español contará con Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.