“Messi controla a Paredes, no lo quiero expulsar”

Estos días se ha hecho viral, cómo no, todo es viral, todo hace ruido, todo se saca de quicio. Todo. También esta conversación, efímera pero importante, que el árbitro esloveno Slavko Vincic mantuvo con Leo Messi, transcurridos unos 60 minutos de la final del Mundial, en la que España se proclamó campeona del mundo tras derrotar en la prórroga (1-0) a Argentina, con un golazo de Ferran Torres, entonces jugador del Barça y, desde hace unos días, estrella del PSG.

Leandro Paredes, un auténtico gladiador del césped, sustituyó en el descanso de la final a Nico González. Y, a los siete minutos de haber saltado al césped. Vincic ya se vio obligado a mostrarle una tarjeta amarilla. Tal y como iba el partido, con una España arrolladora y una Argentina que hacía lo que podía, el impetuoso Paredes tenía todos los números para ser expulsado con una segunda amarilla.

El caso es que el futbolista de la albiceleste no se frenó en ningún momento y, después de dos o tres choques, se fue al suelo para interrumpir una contra de Lamine Yamal. Afortunadamente para él y para el prodigio azulgrana, Paredes no llegó a contactar con el ‘niño de oro’ culé, pero su acción hizo temer a Vincic lo peor, es decir, que, de un momento a otro, iba a tener que expulsar al argentino con una segunda cartulina.

El caso es que, en un momento dado, tal y como muestra la imagen y el audio de la cámara que Vincic llevaba en su pecho, el árbitro esloveno se acercó a Messi y le dijo: “Messi, controla a Paredes, por favor; controla a Paredes, controla a Paredes, no lo quiero expulsar; control, control, control”.

Y así fue como Paredes pudo acabar la final, pese a ser amonestado en el minuto 52 de partido. La imagen y el audio se han sacado de madre. Es muy posible que Vincic, que tras esta final se jubiló, hiciese la misma advertencia a Rodri, tal vez, con algún jugador de ‘La Roja’ y, por tanto, lo único que pretendió el colegiado fue no estropear la final con una expulsión que, con esta advertencia al capitán albiceleste, pudo evitarse.

Personalmente, creo que esas son las cosas que “ocurren en el campo y se quedan en el campo”. Para mí, son acciones, decisiones arbitrales, estilos de arbitraje, que forman parte del juego y, sobre todo, de la interpretación del reglamento. Y también, sí, claro, del deseo y la intención, por parte del colegiado de una finalísima, de no querer estropear el partido decisivo por la torpeza de uno de sus protagonistas, que solo se frenó cuando su capitán le advirtió de que iban a quedarse con diez.

Leo Messi dialoga, en la final del Mundial, con el árbitro esloveno Slavko Vincic. / TOM WELLER /DPA

He hablado con un árbitro de Primera División español, cuyo nombre prefiero ocultar pues, dada la anécdota que me ha contado, no es necesario que aparezca su nombre, le creemos y punto. “Esta acción, esa anécdota, ese lance en la final de la Copa del Mundo es más vieja que el hilo negro”, me ha comentado el colegiado.

“Quiero decir que, durante toda la vida, unos árbitros más que otros”, siguió relatando el colegiado, “nos hemos pasado la vida dialogando con los jugadores y, muy especialmente, con los capitanes. Es evidente que, antes y ahora, la afinidad no es idéntica con todos los futbolistas, pero siempre tienes dos o tres con los que te llevas bien y con los que puedes comentar algunos lances del partido”.

“Es muy sencillo, es lo que llamamos ‘arbitraje preventivo’ o ‘control de partido’, una manera, como otra cualquier, de disuadir a los futbolistas para que no te obliguen a tomar una decisión que no quieres tomar porque, de hacerlo, podría cambiar absolutamente la dinámica del partido”, prosigue contándome el colegiado.

De la misma forma que el esloveno Vincic le pidió a Messi que le sugiriese a Paredes que se frenase "porque no quiero expulsarlo", la pasada temporada un colegiado le pidió ayuda a Valverde para enviarle un recadito a Vinicius y el capitán del Real Madrid se negó a transmitir el mensaje.

“Eso sí, no siempre logras tu objetivo pues, reproduciendo la charla entre Vincic y Messi, puede que el árbitro de la final se hubiera visto obligado a expulsar a Paredes por el simple hecho de que Paredes no atendiese a los consejos de su capitán e ídolo”, añado el árbitro.

Este mismo colegiado cuenta la anécdota que le relató un compañero de profesión ocurrida, la pasada temporada, en un partido que el Real Madrid jugaba como visitante. Vinicius, que tenía ya una amarilla, seguía haciendo de las suyas, especialmente simulando faltas inexistente. El colegiado se acercó a Valverde y le pidió, eso, que le sugiriese a ‘Vini’ que dejase de hacer teatro “o me veré obligado a mostrarle la segunda amarilla y expulsarle”.

Valverde, aquella noche capitán del Real Madrid, aprovechó un parón en el juego y se acercó al árbitro para decirle: “Mira, sabes qué, prefiero que me enseñes una amarilla a mí”. Es decir, Paredes no tenía ningunas ganas de ir con el recadito a Vinicius Júnior ante el temor de que el brasileño le contestase de mala manera.

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Pues eso, las recomendaciones arbitrales, esas que quedan en el campo, hace años que existen. La del Mundial, entre Vincic y Messi, fue una más. Y surtió efecto, sí. España no necesitaba que Vincic expulsase a Paredes para ganar la final ¿verdad?