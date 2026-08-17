Barça
Clara Serrajordi estará de baja seis semanas por una fisura en la muñeca
La centrocampista se lesionó en la concentración con la selección española sub-20
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Malas noticias para el Barça femenino. Clara Serrajordi estará unas seis semanas de baja después de sufrir una fractura de la apófisis estiloides del radio derecho durante la concentración con la selección española sub-20. La centrocampista azulgrana se perderá el Mundial sub-20 para el que estaba convocada, además del inicio de la competición con el club.
La jugadora seguirá un tratamiento conservador, según ha informado el club en un comunicado médico donde, además, ha especificado que “el tiempo estimado de recuperación es de seis semanas”.
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