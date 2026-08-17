Cancelo llega por tercera vez al Barça: "O venía aquí o estaba un año allí sin jugar"

Es João Cancelo un futbolista extremista en su fútbol, de esos que tienen un impacto tremendo en el campo. Especialmente cuando echa a correr hacia delante y hace uso de sus recursos ofensivos. Pero también es Cancelo uno de aquellos jugadores que, cuando se obstinan, nadie les saca de ahí. El carrilero portugués de 32 años, y esta vez no es una estrategia publicitaria, está obsesionado con el Barcelona, con su legado y también su manera de entender el juego. Y, por tercera vez, ha logrado encontrar la manera de jugar en el equipo azulgrana, después de las cesiones de la temporada 2023-24, entonces desde el Manchester City, y la del curso pasado, desde un Al-Hilal que, ahora, lo ha dejado libre para que haga su vida.

Aterrizó Cancelo este lunes en Barcelona porque por fin podrá firmar el contrato de tres temporadas que anhelaba. Y echando además una mano al club barcelonista, que no tendrá que asumir pago por su traspaso. El Al-Hilal, atendiendo a que su técnico, Simone Inzaghi, tenía apartado al lateral, optó finalmente por darle la carta de libertad y renunciar a aquellos 10 millones de euros que esperaba arrancar al gobierno azulgrana. "Al final salgo libre. Hice algún esfuerzo [de renuncia de una parte del contrato], pero lo importante era ser feliz, también mi familia", explicó.

"Pensaba que todo iba a ser más fácil"

"Lo que dije a Deco [director deportivo del Barcelona] era que, o venía aquí, o estaba un año allí sin jugar y a cobrar mi salario", dijo sin complejos Cancelo a las puertas del aeropuerto de El Prat, mientras Jordi Nomdedeu, del departamento de comunicación del Barça, trataba de que posara bien puesto ante los fotógrafos que esperaban su llegada. Y continuó Cancelo recreándose con los problemas que se encontró en Arabia Saudí al reincorporarse al Al-Hilal después de disputar el último Mundial con Portugal: "Estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pensaba que todo iba a ser más fácil, pero al final estoy donde quiero estar".

Tendrá así Hansi Flick a quien debería quedarse otra vez con el puesto de titular en el lateral izquierdo, dado su gran rendimiento en la segunda mitad del pasado curso. Alejandro Balde, mientras, cíclicamente aquejado de problemas físicos, tendrá que seguir remando para recuperar posiciones. La irrupción de Anthony Gordon en el extremo izquierdo, un futbolista de aquellos que pisan la cal de la banda, permitirá además a Flick explorar con Cancelo en posiciones más interiores.

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Con la incorporación del internacional portugués, que firmará contrato en las próximas horas, y la de Rodri Hernández, cuya presentación está prevista para este martes, a Hansi Flick tan solo le faltará resolver el entuerto del delantero centro. Por lo pronto, el pasado domingo ya experimentó con Raphinha como ariete. Aunque la idea del club, ante la insistencia de Flick, pasa por el fichaje de un 'nueve', ya sea el por ahora imposible Julián Álvarez, ya sea cualquiera de las opciones que maneja Deco con discreción.