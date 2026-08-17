El Barça traspasa a Jofre Torrents al Ajax y a Tommy Marqués al Braga

En un día de llegadas al Barça, con las de João Cancelo y Rodrigo Hernández, se producían también salidas. De dos jóvenes que no tienen cabida en el primer equipo, después de haber debutado la pasada campaña a las órdenes de Hansi Flick, y cuyas demarcaciones serán ocupadas por esos dos fichajes.

Jofre Torrents, lateral izquierdo de 19 años, ha sido traspasado al Ajax. Ya está en Amsterdam, donde pasó la revisión médica y firmó su contrato. El club azulgrana percibirá 5 millones de euros, según algunas fuentes, por el 50% de los derechos del jugador, natural de La Selva del Camp.

Ese porcentaje de control en su carrera revela el seguimiento que desea efectuar el Barça de su proyección en un club de primer nivel y donde tiene la perspectiva de ser titular con Míchel Sánchez. Cancelo tiene 32 años y Alejandro Balde sembró algunas dudas con su rendimiento la pasada campaña. Torrents estuvo lesionado durante tres meses en el tobillo izquierdo la pasada campaña y necesita minutos de juego que no iba a tener en el Camp Nou con dos competidores que le niegan opciones.

Tommy Marqués, en un entrenamiento en la ciudad deportiva azulgrana. / FCB

Lo mismo sucede con Tommy Marqués con la presencia de Rodri y en una línea, la del centro del campo, con Pedri, Gavi, Fermín, Olmo, Tunkara... El futbolista barcelonés (19 años) jugará a partir de la próxima temporada en el Sporting de Braga, el mismo club en el que está el exazulgrana Pau Víctor. Las cifras del traspaso se sitúan en 10 millones fijos más dos en variables.

Marqués estuvo convocado en casi todos los partidos a partir de diciembre, pero solo apareció en dos oportunidades. El entrenador del Braga es el español Carlos Vicens. El Barça esperaba a que Marqués superara la revisión médcia para hacer oficial el acuerdo.

Otra de las salidas que está a punto de consumarse es la del portero Aron Yaakobishvili con el Almería. El año pasado estuvo cedido en el Andorra, también en Segunda División, lo que no le impidió debutar en junio con la selección absoluta de Hungría. En esta ocasión saldrá traspasado al cuadro andaluz, dirigido por Francisco Gacía Pimienta, el exentrenador de la cantera del Barça y del Las palmas y el Sevilla. La operación no llega a los tres millones de euros y el Barça se reserva la opción de recompra. En Almería competirá con dos porteros veteranísimos: Andrés Fernández (39 años) y Fernando (36).

Noticias relacionadas