Unai Núñez, central del RCD Espanyol: "Sergio Ramos era mi ídolo y que me ayudara a debutar con España fue un privilegio"

El Espanyol necesitaba reforzar con urgencia su defensa y Monchi encontró en Unai Núñez (Sestao, 1997) una de las piezas que clave para apuntalar el centro de la zaga. El central de Sestao, de 29 años, llega cedido por el Celta hasta final de temporada, con una opción de compra de tres millones de euros que solo será obligatoria si el equipo de Manolo González termina la temporada en puestos europeos. Tras debutar ante el Coventry en pretemporada, el futbolista atiende a EL PERIÓDICO antes del estreno liguero en casa ante el Levante de este domingo (19.00 h.).

Lleva ya un par de entrenamientos y se ha puesto incluso la camiseta del Espanyol ante el Coventry. ¿Cómo está siendo su adaptación?

La verdad es que muy bien. Desde el primer día los compañeros me han acogido muy bien. Son unos chavales de la hostia. El cuerpo técnico también me ha tratado muy bien, igual que el director deportivo y su equipo. Estoy muy contento y con ganas de seguir sumando entrenamientos, aunque espero que sea con un poco menos de calor. Soy un tío de Bilbao y no estoy acostumbrado a tanto calor, así que hay que adaptarse.

Monchi dijo en su presentación que con su fichaje buscaba aportar seguridad al equipo. ¿Cómo puede aportar esa seguridad?

Es algo que llevo intentando mejorar desde que subí a la élite. Creo que cada vez lo estoy haciendo más, sobre todo en los últimos años. También tiene que ver con la edad y con la madurez. Dicen que entre los 28 y los 29 años los futbolistas están en una etapa de mayor madurez y yo, sinceramente, lo estoy notando.

Unai Núñez, defensa del Espanyol, posa para EL PERIÓDICO en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. / Jordi Otix

Conocía al Espanyol como rival, pero ahora está dentro del vestuario. ¿Le ha cambiado la percepción que tenía del club?

Siempre he jugado contra el Espanyol y no me hacía una idea de lo que significaba ser jugador de este club. Los aficionados lo viven mucho y se asemeja bastante a lo que he vivido en Bilbao y en Vigo. Es una afición que siente mucho al equipo.

Llega a un club que ha vivido unas últimas temporadas complicadas. ¿Qué espera de este curso?

Si te quedas con el último tramo de la temporada del Espanyol, sí que fue un poco convulso, pero la primera mitad no tuvo nada que ver. Yo lo veía desde Italia [en su etapa en el Verona] y decía: «Joder, si van como un tiro». El objetivo ahora es ser regulares durante toda la temporada y, si puede ser como la primera vuelta del año pasado, estaremos encantados. Pero hay que ir partido a partido y después ya se verá.

Si te quedas con el último tramo de la temporada del Espanyol, sí que fue un poco convulso, pero la primera mitad no tuvo nada que ver. Yo lo veía desde Italia y decía: «Joder, si van como un tiro».

Ha dicho que, aunque juega de central, si el entrenador le pide actuar como lateral lo hará. ¿Dónde se siente más cómodo?

Lo que está claro es que como lateral no voy a aportar una ayuda ofensiva increíble porque siempre he sido central. El año pasado, durante la segunda vuelta en el Valencia, jugué prácticamente todos los partidos de lateral y me siento cómodo. Pero creo que puedo ayudar más como central porque es lo que he hecho durante toda mi carrera.

Llega después de una experiencia en Italia. ¿Con qué recuerdo se queda de esa etapa?

Allí jugábamos con una línea de tres, que en realidad podía ser de cinco, y se asemeja bastante a lo que pide el míster en cuanto a la salida de balón. Lo que más me llamó la atención de Italia fueron los marcajes al hombre, que eran muy exagerados. Pero se aprende mucho cuando ves otro tipo de fútbol. Allí se trabaja bastante más el aspecto defensivo que el ofensivo y, aunque haya sido poco tiempo, creo que he aprendido y mejorado con esa experiencia.

Ha tenido muchos entrenadores a lo largo de su carrera. ¿Quiénes le han marcado especialmente?

He tenido muchos y de cada uno puedes quedarte con una cosa, así que no sabría decir uno en concreto. Con Marcelino, aunque no jugué mucho, aprendí mucho defensivamente y a la hora de jugar. Con Valverde había una idea parecida. Berizzo también apostaba más por el marcaje al hombre. Y los más recientes, Corberán y Claudio, tenían un estilo totalmente diferente, porque les gusta tener el dominio del balón, moverlo y mantener la posesión. Me quedo con un poco de todos. Creo que eso también explica que se diga que a los 28 o 29 años estás en una etapa de madurez: has vivido con muchos entrenadores y de todos te quedas algo, juegues más o juegues menos. Todo eso es bueno para tu futuro.

¿Y cómo está siendo el entendimiento con Manolo González? ¿Cómo es como entrenador?

Muy bien. La verdad es que me ha sorprendido. Es muy intenso y creo que nos viene muy bien, porque hay gente muy joven. A mí me pasaba cuando era joven: cuanto más te aprietan, mejor rindes. Veo muy bien las ideas que tiene y, si además le sumas la forma en la que vive el fútbol, creo que puede ir bien.

Unai Núñez, defensa del Espanyol, posa para EL PERIÓDICO en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. / Jordi Otix.

El primer año, nada más debutar, jugué 37 partidos con el Athletic en la Europa League y eso no es lo normal cuando subes al primer equipo. Luego me vino la hostia y dejé de jugar tanto. El primer año te crees más de lo que eres y después te llega la realidad.

Ahora está en esa etapa de mayor madurez. ¿Ejerce como referente para los más jóvenes?

Yo tuve la suerte de estar en el Athletic, en mi casa, cuando era joven y de tener a jugadores muy buenos que me ayudaron en esos malos momentos en los que no juegas o cuando te piensas que el fútbol es de una manera y en realidad es de otra. Por eso, últimamente, cuando llego a los equipos intento ayudar a los jóvenes. No voy a volverlos locos ni a decirles lo que tienen que hacer, porque tampoco soy quien tiene que hacerlo, pero sí compartir cosas que a mí me han venido bien. Como me ayudaron a mí, creo que también está bien ayudar a los demás. Si me piden ayuda o creo que puedo ayudarles sin perjudicarles, lo voy a hacer.

Usted también fue ese joven que tuvo que pasar por esos momentos.

Sí, claro. He tenido esos momentos. El primer año, nada más debutar, jugué 37 partidos con el Athletic en la Europa League y eso no es lo normal cuando subes al primer equipo. Luego me vino la hostia y dejé de jugar tanto. El primer año te crees más de lo que eres y después te llega la realidad. De todo se aprende. En esta vida siempre hay que sacar algo positivo de cada cosa que te sucede y yo creo que he aprendido de aquello.

Uno de los recuerdos que le acompañará siempre es su debut con la selección española [con Robert Moreno en 2019]. Sergio Ramos tuvo un gesto con el seleccionador y le pidió que le sacara. ¿Cómo recuerda aquel momento?

Sergio Ramos siempre ha sido mi ídolo. Al final ha sido central y uno de los mejores del mundo durante mucho tiempo, y eso es muy difícil. Además, también ha jugado de lateral, como yo ahora. Durante los entrenamientos intentaba fijarme en las cosas que hacía, en el gimnasio, en su manera de jugar… Luego cada uno tiene sus características, pero intentas aprender de él. Si ya te fijabas en él antes de coincidir, cuando tienes la oportunidad de compartir espacio con él intentas aprovecharlo. Y después tener el detalle de que hablara con el míster y poder debutar con la selección fue un privilegio. Es un recuerdo que voy a tener toda la vida.

Sergio Ramos siempre ha sido mi ídolo. Al final ha sido central y uno de los mejores del mundo durante mucho tiempo, y eso es muy difícil.

¿Quién es Unai Núñez más allá del fútbol? ¿A qué le gusta dedicar su tiempo libre?

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Sencillo: a mi familia. Ahora tengo una hija de dos años y durante esta pretemporada no he podido verla tanto como me gustaría. Mi mujer, mi hija, mis padres, mi hermano, mis amigos… Soy muy familiar y me gusta estar mucho con los míos. También me encantan los animales. Me gusta estar con mis perros, dar paseos por la playa o por el monte, ir a tomar un café… Son cosas sencillas que me llenan. Ahora, además, mi mujer tiene un caballo y me gusta ir a verla cuando lo monta y ayudarla a prepararlo. Me gustan las cosas sencillas. También salir a cenar o tomar algo con los amigos, pero cada cosa tiene su momento.