Fútbol
Quique Álvarez, técnico del Girona: "Tsygankov estaba convocado y no ha querido cambiarse"
Abel Ruiz rescata al Girona ante el Leganés en su regreso a Segunda
Efe
El entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha revelado este domingo, después del empate contra el Leganés, que el extremo ucraniano Viktor Tsygankov está "bien en teoría" y estaba en la convocatoria, pero precisó que "no ha querido cambiarse".
El futbolista ucraniano, con contrato hasta 2027, habría pedido salir del club tras el descenso a LaLiga Hypermotion y no se ha querido vestir de corto para el partido de la primera jornada.
Tsygankov ya no participó en ninguno de los partidos de pretemporada y supone una de las principales carpetas abiertas en materia de mercado para la secretaria deportiva de Quique Cárcel.
El extremo recaló en el Girona en enero de 2023 y fue uno de los artífices de la histórica tercera posición de la temporada 2023-2024 y la clasificación para la Liga de Campeones.
El Girona ha salvado un punto en el partido contra el Leganés con un gol de Abel Ruiz en el minuto 90, tras el tanto de Naim García en los primeros compases de la segunda mitad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quim Domènech, vicepresidente de DAZN: 'Hemos entendido que la gente quiere disfrutar de los eventos en cualquier momento, lugar y dispositivo
- Qué bueno es Rodri, que viaja con Ryanair y no en avión privado
- Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
- España se proclama campeona del mundo de gimnasia rítmica tras una histórica actuación
- Muere a los 33 años Prichard Colón, el boxeador que quedó en silla de ruedas por los golpes ilegales de su rival durante una pelea
- Muere atropellado el ciclista británico Finlay Tarling (19 años), del equipo de Iniesta
- Lamentable actitud de Arbeloa en un amistoso ante el Málaga: se va expulsado y su Fulham se va del campo
- El PSG de Luis Enrique mantiene su ciclo triunfal en Europa ganando la Supercopa