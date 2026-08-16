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Quique Álvarez, técnico del Girona: "Tsygankov estaba convocado y no ha querido cambiarse"

Abel Ruiz rescata al Girona ante el Leganés en su regreso a Segunda

Tsygankov, en un partido con el Girona de la temporada pasada.

Tsygankov, en un partido con el Girona de la temporada pasada. / David Borrat / EFE

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Efe

Girona
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El entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha revelado este domingo, después del empate contra el Leganés, que el extremo ucraniano Viktor Tsygankov está "bien en teoría" y estaba en la convocatoria, pero precisó que "no ha querido cambiarse".

El futbolista ucraniano, con contrato hasta 2027, habría pedido salir del club tras el descenso a LaLiga Hypermotion y no se ha querido vestir de corto para el partido de la primera jornada.

Tsygankov ya no participó en ninguno de los partidos de pretemporada y supone una de las principales carpetas abiertas en materia de mercado para la secretaria deportiva de Quique Cárcel.

El extremo recaló en el Girona en enero de 2023 y fue uno de los artífices de la histórica tercera posición de la temporada 2023-2024 y la clasificación para la Liga de Campeones.

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El Girona ha salvado un punto en el partido contra el Leganés con un gol de Abel Ruiz en el minuto 90, tras el tanto de Naim García en los primeros compases de la segunda mitad.

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