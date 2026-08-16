El milagro de un épico Jódar y la dura realidad de Djokovic en Cincinnati

El Masters 1.000 de Cincinnati vivió este sábado una jornada de alta tensión, con la épica remontada del español Rafael Jódar ante el canadiense Denis Shapovalov, y la dura derrota del serbio Novak Djokovic contra el argentino Thiago Agustín Tirante, en la que el ganador de 24 'grandes' sufrió una preocupante indisposición física.

Jódar, que se estrenó en Cincinnati como número 11 del mundo, estuvo abajo 1-5 en el tercer set ante Shapovalov, pero anuló dos bolas de partido y selló una vibrante victoria por 7-5, 4-6 y 7-5 tras casi tres horas de batalla.

Molestias

El madrileño, de 19 años, se sobrepuso a unas molestias en la pierna izquierda y también a unos problemas con los cordones de sus zapatillas, que le obligaron a parar dos veces con los juegos en desarrollo para solucionarlos.

"Es lo que hay, es algo que no puedo controlar. Para el próximo partido procuraré tener más zapatillas por si se da de nuevo este problemas", afirmó Jódar tras su victoria.

Le espera el chileno Alejandro Tabilo, número 29 del mundo, que se impuso por 6-3 y 6-4 al alemán Jan Lennard Struff, número 43.

Djokovic deja en el aire su futuro

La campanada del día la dio Thiago Agustín Tirante, capaz de eliminar a Djokovic con un 2-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 44 minutos en la segunda ronda para celebrar la victoria más importante de su carrera.

Tirante, número 50 del mundo, fulminó a un Djokovic que fue tres veces campeón en Cincinnati y que llevaba una racha de diez victorias consecutivas en este torneo, con títulos conquistados en 2019 y 2023 contra el murciano Carlos Alcaraz.

Tirante será rival del español Martín Landaluce en la tercera ronda, tras eliminar al italiano Matteo Arnaldi (6-4, 4-6 y 6-4).

Djokovic, de 39 años, igualó este sábado los 139 partidos del español Feliciano López en los Masters 1.000, pero se fue de la pista central del Lindner Family Tennis Center muy tocado, tras sufrir una indisposición física.

Novak Djokovic se lamenta tras confirmarse su derrota. / EMILEE CHINN / Getty Images via AFP

"Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor", reconoció Djokovic.

"Sabía que habría humedad, pero hay todas estas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó", añadió.

Avanzan Eala, Pegula, Vallejo y De Miñaur

Entre los demás resultados del día, avanzaron la filipina Alexandra Eala tras la retirada de la rumana Gabriela Ruse, y Jessica Pegula, que arrolló a la suiza Simona Waltert.

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También siguieron adelante el paraguayo Daniel Vallejo, que eliminó a Valentin Vacherot, el australiano Alex de Miñaur, que se impuso a Quentin Halys, y Tommy Paul, que doblegó al polaco Hubert Hurkacz.