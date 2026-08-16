Hugo González y Laura Cabanes dan brillo a la natación española con una plata y un bronce

Hugo González de Oliveira. Siempre él. Desde que se retiró la legendaria Mireia Belmonte, es el nadador balear quien sostiene la antorcha de la natación española. Temía la delegación nacional marcharse de París con la sensación de haber hecho un campeonato notable pero, de nuevo, sin una sola medalla en la maleta. Y, en el último día de estos Europeos, apareció Hugo, siempre él, para evitar la injusticia con una plata.

Entraba dentro de las previsiones el éxito del mallorquín de 27 años. No tanto el que aconteció un puñadito de minutos después, con Laura Cabanes anotándose el bronce en los 200 mariposa, una prueba icónica para la natación española, precisamente la del oro olímpico de Belmonte en Rio 2016. Dos medallas para la natación española tras irse de vacío en los dos últimos Europeos. Un éxito rotundo cosechado en unos minutos que da lustre a un bagaje que incluye 12 récords de España y 22 finalistas.

Laura Cabanes, durante la final del 200 mariposa. / DIMITAR DILKOFF / AFP

La plata de Hugo González

Fue plata el nadador afincado en Catalunya desde hace dos años. Una plata monumental en los 200 estilos, a apenas dos décimas del oro del húngaro Hubert Kos. Si la prueba hubiese sido de 205 metros, con seguridad Hugo se habría llevado el premio gordo, espectacular su remontada en las dos últimas piscinas, en la braza y el crol. Pero no hay lamento posible en una actuación sobresaliente, en la que aventajó en casi dos segundos al bronce, el ruso Shcherbakov.

No perdió Hugo la segunda posición en ningún momento, siempre a la estela de Kos, que nada en la calle 5, la contigua a la suya. Había marcado peor tiempo el húngaro en la semifinal, pero tenía esa diferencia del asterisco de que su rival venía de nadar los 200 mariposa. En la segunda piscina, en la espalda, Kos apretó hasta fijar una diferencia de 1.79 en el 100 que ya aparecía inabordable.

Pero Hugo no se rindió y tras el largo de braza la distancia quedó reducida a la mitad, apenas 0.98. Un margen para la esperanza que abonó, devorando el agua en los metros finales, hasta rozar la que habría sido una remontada antológica. El 1:54.44 que fijó en el cronómetro fue elocuente, nuevo récord de España y sexta mejor marca de toda la historia.

Una nueva presea para un palmarés único para la natación española en la última década, con un oro y una plata mundiales; y un oro, dos platas y tres bronces continentales; además de un oro y un bronce europeos en piscina corta.

El bronce de Cabanes

Para Laura Cabanes, de 20 años, este bronce supone su estreno en el podio de un gran campeonato. La nadadora de Daimiel advertía de que llegaba a estos Europeos en el mejor momento de su todavía joven carrera y lo demostró nadando los 200 mariposa más rápido que nunca, en 2:07.21.

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Fue de menos a más la manchega de Daimiel, palmeando cuarta en el 50 y el 100 para después aprovechar el desmoronamiento de la italiana Borrelli para encaramarse a una tercera plaza emocionante, con las dos siguientes nadadoras en apenas cinco décimas. Por delante, la británica Macinnes se anotó un oro incontestable y la danesa Bach se llevó la plata.