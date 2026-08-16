El Espanyol da un golpe sobre la mesa y debuta con victoria ante el Levante (3-0)

El RCD Espanyol empezó la temporada con buen pie y el cuchillo entre los dientes imponiéndose al Levante UD (3-0) en su estreno liguero de este domingo en el RCDE Stadium. El mal sabor de boca de la segunda mitad de la pasada temporada pareció quedar atrás para los jugadores de Manolo González, que dominaron con autoridad el primer encuentro del nuevo curso ante el conjunto de Luís Castro.

Ilusionó el Espanyol a una afición demasiado acostumbrada a sufrir para confiarse con la comodidad de una primera mitad en la que Edu Expósito y Javi Hernández fueron claves y que Roberto Fernández utilizó para dejar claras sus intenciones. De inicio, en el banquillo perico a las bajas médicas de Javi Puado y Quique García, se unió a última hora la ausencia de Leandro Cabrera por una sanción de la temporada pasada que el club intentó recurrir hasta el último momento.

Roberto Fernández, decisivo

Nada más empezar el partido, la falta de Carlos Álvarez dio la primera oportunidad a balón parado al club blanquiazul que sacó el capitán Edu Expósito y que aprovechó Roberto Fernández para anotar el gol inicial del Espanyol en la primera ocasión peligrosa del delantero en el área. Presionaba muy arriba el conjunto perico ante un Levante que hasta entonces no había hecho prácticamente acto de presencia en el césped.

Se mantuvo ausente hasta bien entrada la primera mitad, cuando a poco de cumplirse la media hora de partido, las fuerzas parecía que se empezaban a equiparar. Primero con el tiro de Javi Hernández a puerta tras engañar al central que se encontró con la férrea mano de Ryan y prácticamente en la siguiente jugada con el remate de Iván Romero a la portería de Dmitrovic.

Lo intentó también Calatrava, pero de nuevo fue Roberto Fernández quién marcó el segundo con un gran centro a la banda izquierda en profundidad de Javi Hernández ya al final de la primera mitad.

Superioridad y presión

Tras el descanso, el Espanyol continuó con la dinámica física de superioridad y la presión frente a un Levante que trató de reforzar su juego con la entrada de Eyong, el recién inscrito Bardeli y el jovencísimo Marc Santos, de tan solo 15 años.

No le salía nada al Levante en el césped y la ocasión más peligrosa que tuvieron en esta segunda mitad fue quizás la falta de Riedel cerca del vértice del área que trató de sentenciar sin éxito a balón parado el equipo valenciano. La fortuna, sin embargo, sonrió a Dolan que pudo resarcirse de su falta de acierto del resto del partido anotando el tercer gol periquito que sentenció el partido.

Ficha técnica

RCD Espanyol (3): Dmitrovic; R. Hinojo, Núñez, Riedel, El Hilali; Dolan (3-0, min. 79) por Jofre (min. 80), Urko (amarilla, min. 37) por Pol Lozano (min. 70), Edu Expósito por Marcos Fernández (min. 85), Cala (amarilla, min. 63) por Bauzà (m. 70); Roberto (1-0, min. 5; 2-0, min. 39), Javi Hernández (amarilla, min. 67) por Pere Milla (min. 80).

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Levante UD (0): Ryan; Nacho Pérez por Toljan (min.76), Dela, Mandi, Manu Sánchez; C. Alvarez por Bardeli (min. 45), O. Rey, Olasagasti; Víctor G. por K. Tunde (min. 76), I. Romero por Marc Santos (min. 63), P. Cortes por Etta Eyong (min. 45).