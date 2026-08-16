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Europeo de Polonia

Las españolas Sofía Izuzquiza y Tania Moreno, subcampeonas de Europa de vóley playa

El equipo español cayó en la final del Campeonato de Europa frente a Países Bajos

Las jugadores de vóley playa españolas Tania Moreno y Sofía Izuzquiza en el Europeo de Polonia.

Las jugadores de vóley playa españolas Tania Moreno y Sofía Izuzquiza en el Europeo de Polonia. / RFEVB

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Europa Press

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Las españolas Tania Moreno y Sofía Izuzquiza acabaron este domingo subcampeonas continentales de vóley playa después de caer en la final femenina del Campeonato de Europa, que se está disputando en Stare Jablonki (Polonia), ante las neerlandesas Katja Stam y Raïsa Schoon por 0-2 (13-21, 11-21).

Las madrileñas, que consiguieron avanzar al partido definitivo tras derrotar en semifinales a las letonas Tina Graudina y Anastasija Samoilova, no pudieron conseguir el oro y, por tanto, se quedaron sin conseguir la ansiada clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aún así, con este resultado, igualan las platas logradas por las parejas formadas por Elsa Baquerizo y Liliana Fernández Steiner, en el Europeo de Klagenfurt (Austria) en 2013, y por la propia Tania Moreno y Daniela Álvarez, en el de Viena 2023.

La dupla española llegó ligeramente por detrás al tiempo técnico (10-11), pero algunos momentos de desconexión permitieron a las de Países Bajos escaparse en el marcador y adjudicarse la primera manga del encuentro (13-21).

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Moreno y Izuzquiza buscaron una remontada como la de semifinales, aunque las neerlandesas no concedieron ningún error (8-13). Poco a poco, la pareja rival fue 'cocinando' su victoria para proclamarse campeona europea (11-21).

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