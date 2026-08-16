España gana a Sudáfrica en su debut en el Mundial de hockey de Países Bajos y Bélgica

La selección española de hockey ganó este domingo a la de Sudáfrica por 3-1 en su debut en el Mundial de Hockey que se disputa en Países Bajos y Bélgica hasta el 30 de agosto, con dos goles de José Basterra y uno de Marc Reyne.

El partido empezó con pérdidas de los españoles que provocaron el contraataque sudafricano. Sin embargo, el primer gol llegó en el minuto diez del primer cuarto de Marc Reyne, tras una jugada iniciada en campo español y gracias a un cambio de ritmo en las proximidades del área, Iñaki Zaldúa lanzó y Reyne mandó la pelota al fondo de la red (1-0).

Tan sólo un minuto después, llegó el segundo de los Redsticks gracias a José 'Chefo' Basterra que recogió la pelota tras el dos paradas del portero sudafricano, Cullin De Jager, y marcar así el segundo tanto para los de Max Caldas (2-0).

Durante el segundo cuarto, los sudafricanos gozaron de numerosas oportunidades que el portero español Luis Calzado paró para evitar que los goles del rival subieran al marcador.

Tras una buena jugada colectiva, los españoles fueron más verticales y consiguieron dominar el partido, cuando a falta de dos minutos para el descanso, de nuevo José Basterra marcó el tercer gol al cazar la bola en el aire y batir a De Jager.

"Hemos empezado muy bien y muy rápido, pero tenemos que ser más cuidadosos con la pelota en algunos momentos", dijo el entrenador española Max Caldas, durante el descanso en declaraciones a la organización.

El paso por los vestuarios favoreció al equipo de Devon Var Der Merwe, que mejoró en defensa, consiguió hasta tres penaltis-córner y fue precisamente en el cuarto cuando Mustaphaa Cassiem desde fuera del área mandó la pelota por la escuadra y anotó el solitario tanto del equipo sudafricano (3-1).

Los de Max Caldas bajaron el ritmo después de encarrilar el partido en la primera parte y en el tercer cuarto sólo pudieron frenar los ataques de los rivales.

En el último cuarto, los 'Redsticks' recuperaron la forma de la primera parte y llegaron a marcar el cuarto gracias a Marc Reyne, pero fue anulado por el árbitro debido a que la pelota impactó en el pie del jugador.

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Con esta victoria, la selección española de hockey masculina sumó los tres puntos del Mundial y empató dentro del Grupo C con Australia, su rival del próximo martes; dos días después se enfrentará a Irlanda.