Fútbol
Dean Huijsen, sobre el dorsal 4: "Mi ídolo fue Sergio Ramos y para mí es un sueño poder llevarlo"
El Real Madrid de Mourinho gana al Schalke (0-3) en el debut de Diomande y Cucurella
Efe
El central español Dean Huijsen afirmó que es "un sueño" vestir el dorsal 4, ya que su ídolo fue Sergio Ramos, después de la victoria del Real Madrid frente al Schalke 04 por 0-3 este domingo.
"Es algo que siempre soñé, mi ídolo fue Ramos y para mí es un sueño poder llevarlo", apuntó en declaraciones a Real Madrid TV.
Goleador ante el Schalke
Huijsen hizo el segundo gol en el triunfo de su equipo, rematando de cabeza un córner desde la izquierda. "Un buen centro de Arda (Güler), rematé y tuve la suerte de meter gol. Contento por el trabajo del equipo, estamos dejando buenas sensaciones", resumió.
Además, destacó lo que José Mourinho espera del equipo: "Estamos entrenando mucho, fuerte, corriendo mucho, nos exige mucho y eso es bueno para nosotros. Como central, que sea sólido, que intente tener la portería a cero, y, como equipo, que estemos juntos y seamos solidarios".
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