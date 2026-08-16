Fútbol
Cristiano (41 años): "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"
El delantero portugués concedió una entrevista a la revista Vogue
Efe
"Probablemente, este será mi último año en el fútbol", confesó Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense Vogue, a la que le aseguró que quiere dejar "un legado espectacular".
Cristiano, de 41 años, habló con la revista de moda junto con su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, con motivo de su reciente boda, y también abordó su futuro tras colgar las botas, afirmando que ya tiene "todo planeado".
"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", dijo el delantero portugués, en alusión a sus diversos negocios.
Sus negocios
Algunos de ellos incluyen el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación.
"Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", añadió el exjugador del Real Madrid.
Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente en Arabia Saudí, donde juega en el Al Nassr, y recientemente disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, en el que llegó a octavos de final, en los que el combinado luso cayó eliminado ante España.
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