El Barça se prepara para la Liga con una goleada al Basilea (2-5)

Un resultado ilustrativo y gratificante que acompaña la mejoría progresiva del Barça a medida que avanza la pretemporada. La paulatina incorporación de los ausentes que habían acudido al Mundial disparó el rendimiento del equipo a una semana del debut liguero, el próximo domingo en Elche. El penúltimo ensayo emitió buenas sensaciones, sobre todo en un aspecto que preocupaba: el caudal de goles que se necesita para aspirar a los títulos. Cinco le cayeron al Basilea (2-5), cuatro de ellos firmados por futbolistas nuevos.

La excepción fue Lamine Yamal, que transformó un penalti. Karim Adeyemi, que ocupó su lugar como extremo derecho, tal que vaya a ser su recambio, abrió el marcador. Luego se sumaron otros dos juveniles que envejecen a la estrella de Rocafonda: el egipcio Hamza Abdelkarim (1 de enero de 2008) y el belga Jesse Bisiwu (22 de enero de 2008), que se comió dos caramelos que le regalaron Dani Olmo y Lamine Yamal.

El culé vio el mismo Barça aunque, todavía, con distintas caras de las que serán habituales cuando acabe el calor. Hansi Flick anda tapando huecos y haciendo pruebas. Andreas Christensen y Gerard Martín se han fortificado en el centro de la defensa, mientras Xavi Espart, lateral el año pasado en el primer equipo, recuperó su labor de centrocampista con buena nota. Igual que Jordi Pesquer, el lateral izquierdo pelirrojo que podría desplazar a un Alejandro Balde abúlico.

Sin ese nueve que demanda, y con las opciones a mano que tenía en la delantera, Flick designó a Raphinha para ejercer de ariete y que Karim Adeyemi y Anthony Gordon, que debutaba, no se agobiaran el primer día ante el panorama que será habitual durante la temporada. El Basilea se protegió para contener la posesión de balón barcelonista. Cedió espacios inofensivos para proteger el área. Adeyemi y Gordon tuvieron dificultades por la falta de metros para correr, como solían hacer en sus equipos. Ya se acostumbrarán.