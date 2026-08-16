UN REFUERZO DE LUJO
El Barça alcanza un principio de acuerdo con el City por Rodri
João Cancelo regresa para iniciar su tercera etapa en el Barça
Rodri Hernández jugará en el Barça esta temporada. Tal vez llegue a tiempo para ser presentado en el Joan Gamper. El Barça ha alcanzado un principio de acuerdo con el Manchester City para el traspaso del mediocentro madrileño al club azulgrana. La cifra global de la operación ya está pactada. Los ejecutivos de ambas entidades empezarán con el trasiego de contratos para poder anunciar el pacto definitivo y que el futbolista pueda viajar a Barcelona. Regresa al fútbol español siete años después de su partida, pero vestido de azulgrana.
Mientras el Barça de Hansi Flick afinaba la puesta a punto para la temporada que empezará el domingo en Elche, Deco también sudaba en el despacho. Despedía este domingo con la contratación de Rodri y la de João Cancelo. Por el centrocampista se pagará una millonada, que seguramente superará los 60 millones entre fijo y variables habida cuenta de que el City había rechazado las dos primeras propuestas; el defensa, que fue compañero de Rodri en el City cuatro temporadas (2019-23), llegará gratis. Se reencontrarán en cuestión de días.
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