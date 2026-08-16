El Arsenal arrasa a un Manchester City sin Rodri (3-0) y alza la Community Shield

El Arsenal de Mikel Arteta se ha proclamado campeón de la Community Shield, la Supercopa inglesa, después de golear este domingo en la final al nuevo Manchester City de Enzo Maresca (3-0) con tantos de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard, y alza así el primer título de la temporada.

Sin hombres como Rodri, que negocia su marcha al FC Barcelona, pero con otros como Erling Haaland, Nico O'Reilly o Jeremy Doku en el once, el conjunto 'citizen' evidenció su falta de rodaje y en apenas dos minutos vio cómo Riccardo Calafiori, tras una buena combinación con Myles Lewis-Skelly, conseguía batir a Gianluigi Donnarumma con un remate al palo corto para adelantar a los 'gunners', vigentes campeones de la Premier League.

A pesar de todo, los de Maresca controlaban el esférico, e incluso dispusieron de una buena oportunidad de equilibrar el duelo con una doble ocasión de Phil Foden que desbarató David Raya, que detuvo el primer disparo del internacional inglés y también frustró su segundo disparo cuando cazó el rechace. Más allá de eso, el equipo mancuniano apenas conseguía disparar a puerta.

Gran actuación de Odegaard

Antes de cumplirse la primera media hora, Martin Odegaard puso un centro al segundo palo que peinó Christos Tzolis para que Kai Havertz, atento a la jugada, hiciese el segundo tanto de la tarde (min.27). Donnarumma todavía tuvo que aparecer antes del descanso para evitar el tanto de Noni Madueke, y Raya ofreció la réplica con una gran parada a chut de Haaland. Ya en el tiempo extra, Josko Gvardiol salvó sobre la línea el tercero tras un peligrosísimo disparo de Odegaard.

Nada más reanudarse el encuentro, Tzolis contribuyó prácticamente a la sentencia del duelo al ejercer de nuevo de asistente, esta vez para que Odegaard solo tuviese que meter el pie para poner el balón lejos del alcance del portero 'citizen' (min.48).

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Fue el golpe definitivo para el City, que solo probó una vez más a Raya con un disparo a media distancia de Gvardiol. La intensidad del encuentro fue decayendo y el cuadro 'gunner' conquistó su primer título de la temporada.