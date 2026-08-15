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Tirante da la campanada, elimina a Djokovic en Cincinnati y se medirá a Landaluce

El tenista argentino vence a la leyenda serbia por 2-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda

El tenista serbio Novak Djokovic.

El tenista serbio Novak Djokovic. / EMILEE CHINN / Getty Images via AFP

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Efe

Chicago
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El argentino Thiago Agustín Tirante dio la campanada este sábado en el Masters 1.000 de tenis de Cincinnati al eliminar al serbio Novak Djokovic con un 2-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 44 minutos en la segunda ronda para celebrar la victoria más importante de su carrera.

Tirante, número 50 del mundo, fulminó a un Djokovic que fue tres veces campeón en Cincinnati y que llevaba una racha de diez victorias consecutivas en este torneo, con títulos conquistados en 2019 y 2023 contra el murciano Carlos Alcaraz.

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Tirante será rival del español Martín Landaluce en la tercera ronda.

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