Tessy Ebosele, atleta española: "No he pegado ni ojo esta noche antes de competir pensando en los comentarios de las redes sociales"

"Esta noche no he pegado ni ojo porque no podía pensar en qué pasaría si no me iba como me esperaba". Podría haberse callado su padecimiento, como hacen otros muchos deportistas, pero Tessy Ebosele quiso aprovechar el foco mediático que le brindaba su participación en los Europeos de Atletismo de Birmingham para denunciar el odio y el escarnio que campa por sus anchas en las redes sociales.

Minutos después de participar en la clasificación de longitud, donde su 6,54 no fue suficiente para alcanzar la final (como también le ocurrió a su compañera Carmen Rosales, dejando a Fátima Diame como única clasificada española), Ebosele pidió hacer un "inciso" durante su entrevista en Teledeporte para realizar un alegato contra las actitudes que sufre en las redes sociales.

"Comentarios crueles"

"No me gusta e intento mantenerme un poco al margen porque aunque hay cosas muy positivas y muchísimo ánimo para los atletas, también hay un par de comentarios negativos. Una de las cosas que siento que me han impedido competir bien hoy ha sido que no he dormido nada porque no podía parar de pensar en las expectativas tan grandes que se nos ponen a todos y en el chasco tan grande que es para todos nosotros no competir bien y, además, llegar a casa y que las personas que deberían estar animándonos suelten comentarios crueles", ha denunciado la atleta nacida en Marruecos y criada en Euskadi desde niña.

Ebosele, finalista hace tres años en los Mundiales de Budapest, llegaba a estos Europeos tras recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles que sufrió hace año y medio. A pesar de ello, quedó 17ª en la clasificación, a apenas siete centímetros de los 6,61 que marcaron el corte y se declaró "muy contenta" con su actuación.

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"Por favor, desde casa, entended que nosotros sacrificamos un montón de cosas por estar aquí, que todos nosotros queremos ser campeones de Europa y del mundo. Y que cuando vemos que nuestros sueños, nuestras ambiciones y nuestros esfuerzos caen en saco roto, somos los primeros que sufren", rogó la saltadora de raíces beninesas. "Sed buenos con nosotros", añadió como alegato final.