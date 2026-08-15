Manolo González presume de continuar en el Espanyol: "Aquí los entrenadores duraban menos que un caramelo en la puerta de un colegio"

No ha cambiado el entrenador y no ha cambiado el objetivo del Espanyol. Despunta una nueva Liga en el RCD Stadium este domingo (19 h.) con la visita de un Levante que será rival directo del cuadro blanquiazul por cuanto tiene las mismas pretensiones: la permanencia.

“El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible", adelantó Manolo González, consciente de que "siempre" dice lo mismo, aunque razonaba su tesis: "Si en la jornada 30 tienes la salvación asegurada, vas a luchar por una cota mucho mayor". El técnico aclaró que ansía superar la clasificación de las dos campañas anteriores, con el propósito general de que el Espanyol mejore y evolucione como equipo, pero que la prioridad es la salvación, "como nos marcamos el 70% de los equipos de la Primera".

La continuidad en el proyecto del Espanyol viene marcada por la presencia del mismo entrenador. La llegada de Monchi en la pasada campaña se ha orientado al fortalecimiento de la plantilla más que al cambio técnico. De momento, se han incorporado cinco fichajes: los centrales Unai Núñez y Vanja Drkušić, esloveno, pendiente de que pueda ser inscrito, el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman y los centrocampistas medios Àlex Calatrava y Gabriel Moscardo.

González se confesó "orgulloso" de haber sobrevivido en el volcánico banquillo del Espanyol después de haber salvado al equipo del descenso dos veces, clasificándolo en decimocuarta y undécima posición. "Ni en mis mejores sueños lo hubiera pensado, y más conociendo un poco el historial del club a nivel de entrenadores, que aquí duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio", comentó, agradeciendo a los futbolistas, a la afición y "a mucha gente que hay por detrás" que apoyaran su labor técnica.

Un delantero más

El preparador ha centrado la pretemporada en potenciar el trabajo defensivo -de ahí la demarcación de los refuerzos, pero no deseccharía la llegada de un delantero, aun asumiendo que los recursos del Espanyol "no son ilimitados". Hay cinco en la plantilla, de los que dos están lesionados: el recién operado Kike García de una rotura en el bíceps femoral derecho, y Javi Puado, recuperándose del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha desde la pasada campaña.

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"Tenemos a Roberto [Fernández], que esperemos que este año lo pete, que haga una temporada al nivel que tiene; a Marcos [Fernández], que ha hecho una buena pretemporada, y tenemos a Pere Milla, que puede jugar como segunda punta", analizó González, que solo desea "jugadores que puedan sumar y aportar".