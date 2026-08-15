El Manchester City abre una nueva era contra el Arsenal: en juego la Supercopa inglesa

El reencuentro entre el Arsenal y el Manchester City para inaugurar la temporada oficial abre una nueva era en el fútbol inglés con la ausencia de Pep Guardiola después de una década en Inglaterra. La marcha del laureadísimo entrenador de los celestes abre un interrogante sobre cuál será el nivel del equipo sin su gurú (20 títulos conquistados). Su sucesor, el italiano Enzo Maresca, ha asumido la dirección del postguardismo, una era que clausuró Mikel Arteta, otro exdiscípulo con la conquista de la Premier. Guardiola se despidió con la Copa y la Copa de la Liga.

Arsenal y City pelearán este domingo (16 h.) por la Community Shield, la Supercopa inglesa, que se va a disputar excepcionalmente en Cardiff (17.00 h.) y no en Wembley, como es tradicional. El estadio londinense está ocupado por los conciertos que va a ofrecer The Weeknd, que presenta su gira After Hours Til Dawn. No es la primera vez que el duelo se traslada a la capital de País de Gales.

El último precedente de esta misma final se produjo en 2023, con victoria del Arsenal, el segundo club más laureado de la competición (17 trofeos), después del Manchester United (21). El City es el quinto, con siete, el último en 2024. Ha estado presente con Guardiola en seis de las ocho ediciones más recientes. Las últimas tres finales se han resuelto vía tanda de penaltis.

Myles Lewis-Skelly celebra el primer gol del Arsenal ante el Como en el último amistoso del equipo londinense. / DPA vía Europa Press

"Es el mejor entrenador de la historia del fútbol", dijo Arteta, entre la admiración y el alivio de no tener que lidiar contra él. Fue colaborador suyo desde su retirada como futbolista en 2016 y su fichaje por el Arsenal en 2019. Maresca fue ayudante de Guardiola en la campaña 2022-23.. Luego pasó por el banquillo del Chelsea.

"Es una final y hay un título en juego, así que de amistoso no tiene nada este partido. Haremos todo lo posible por ganar y conseguir nuestro primer título”, aseguró Maresca, sabiendo la expectación que recae sobre él después de la brillante etapa del City con Guardiola al mando.

Rodrigo Hernández celebra la conquista de la Copa de Inglaterra con el Manchester City, el 16 de mayo de 2026. / NEIL HALL / EFE

Sustituto comprado

Esta nueva era no se visualiza sólo en el banquillo, sino también en el terreno de juego. Se ha marchado varios de los hombres clave de la anterior etapa (Nathan Ake, John Stones. Bernardo Silva...), a los que se puede sumar Rodri Hernández, que se ha reincorporado al City provisionalmente este viernes, por lo que no va a jugar. Por su falta de fondo físico y por las negociaciones con el Barça para ficharle. El City exige 80 millones de euros y el Barça sólo ha ofrecido 60 millones.

Pero ya ha contratado a su futuro sustituto, por más que Nico González será quien maneje el timón este domingo. Se trata de Elliot Anderson, por quien ha pagado 135 millones de euros. Los otros cuatro fichajes han costado 43 millones, sin contar que Maresca deberá decidir sobre el futuro de los cedidos que han regresado, como Vitor Reis y Claudio Echeverri, prestados al Girona, y Manuel Akanji al Inter).

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Vitor Reis se lamente de una ocasión fallada jugando con el Girona ante el Celta en la pasada campaña. / David Borrat / EFE

El Arsenal ha gastado más de 160 millones en tres fichajes, uno por línea: el defensa ecuatoriano Piero Hincapié (49 millones), el centrocampista brasileño Bruno Guimarães (88) y el extremo izquierdo griego Christos Tzolis (40).