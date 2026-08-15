El Girona empieza a caminar hacia el ascenso frente al Leganés

Con una ineludible sensación de provisionalidad en la plantilla pero con toda la convicción de saber cuál es el objetivo de la temporada empieza el Girona el lento, largo y farragoso camino del ascenso. Frente al Leganés este domingo en Montilivi (19 h.), otro club con el que comparte el mismo reto, descendido en 2025.

La obsesión del Girona es regresar cuanto antes a Primera y que el daño sufrido con la caída en la última jornada del curso anterior quede reparado cuanto antes. Las consecuencias del descenso son las que abonan la incertidumbre actual de una plantilla voluminosa pero con varios jugadores en la puerta de salida.

Imagen del último entrenamiento sobre el césped de Montilivi. / Girona FC

Plantilla incierta

Quique Álvarez maneja ahora, en peores condiciones que Míchel Sánchez el verano pasado, la gestión de un vestuario poco cohesionado y descompensado. El entrenador ha convocado a toda la plantilla para decidir a última hora el once inicial y los convocados después de haber comprobado la disponibilidad anímica y física de los llamados a saltar al campo. Se sabe, por ejemplo, que hay cuatro descartados: Portu aún no ha recibido el alta, Unai se ha incorporado este sábado, Azzedine Ounahi fue el último en regresar por el Mundial, y Viktor Tsygankov no quiere continuar. No es un caso único; sí lo es el ucraniano por la rebeldía que ha mostrado.

El neerlandés Donny van de Beek -ausente casi toda la pasada campaña con la rotura del tendón de Aquiles-, el ucraniano Vladyslav Vanat y el colombiano Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia del club y que ha regresado de la cesión al Galatasaray, son otros jugadores con una situación incierta. Igual que el capitán Arnau Martínez. Junto a la renovación de los veteranos Cristhian Stuani y David López, Quique ha ascendido al surcoreano Minsu Kim y el catalán Jastin García, delanteros que tuvo a sus órdenes en el filial.

Paulo Gazzaniga, en el entrenamiento de este sábado en Montilivi. / Girona FC

"Todos los jugadores son buenos e importantes y tienen contrato, pero necesito jugadores que quieran estar aquí. Puede ser que algunos, dentro de una semana se conecten", explicó Quique Álvarez ante esa dificultad añadida para elegir la primera alineación de la temporada con el mercado abierto hasta el último día de agosto.

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"Todos los jugadores son buenos e importantes y tienen contrato, pero necesito jugadores que quieran estar aquí. Puede ser que algunos, dentro de una semana se conecten" Quique Álvarez — Entrenador del Girona

El técnico catalán, que ha sustituido a Míchel, ahora en el Ajax, vaticina que el equipo afrontará "momentos muy duros" durante la travesía y que el prestigio y el historial de sus jugadores no garantiza "el éxito". En dos campañas, el Girona ha pasado de disputar la Champions a jugar en Segunda. "A mí me gusta jugar, pero lo importante este año es competir, y competir no es solo jugar", dijo Quique, sabiéndose exigido a conseguir el ascenso.