Fútbol
Ferran Torres se despide del Barça: "Llegué prometiendo darlo todo y para eso trabajé"
El Barça hace oficial la venta de Ferran Torres al PSG
Efe
El delantero internacional español Ferran Torres, traspasado por el Barcelona al PSG por unos 50 millones de euros, se despidió este sábado del club catalán después de cuatro temporadas y media.
"Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo", aseguró en su cuenta de Instagram Ferran, quien añadió que su etapa en el conjunto azulgrana le ha hecho "mejor futbolista y mejor persona".
"En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa, llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado, siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece, a lo más alto", añadió el atacante valenciano, de 26 años.
Ferran, quien ha firmado por la entidad parisina por cinco temporadas, acompañó estas palabras con un vídeo con sus mejores momentos vistiendo la camiseta del equipo azulgrana, con el que ha marcado 65 goles en 207 partidos, pese a ser suplente habitual del polaco Robert Lewandowski en la posición de '9'.
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