España se proclama campeona del mundo de gimnasia rítmica tras una histórica actuación

El conjunto español de gimnasia rítmica, formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, logró ayer en Frankfurt lo que ya se venía barruntando tras el trabajo mostrado en los últimos tiempos: el oro mundial en el concurso completo [ya venían de proclamarse campeonas de Europa el pasado mes de mayo en Bulgaria y también en 2025]. La deslumbrante e histórica actuación de las españolas les permite además obtener el billete directo para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, donde tendrán claras opciones de medalla.

El conjunto español, en el Mundial de Frankfurt. / RONALD WITTEK / EFE

Para tener cierta perspectiva de lo conseguido, es la segunda vez en la historia que España logra un campeonato del mundo en rítmica, después de conseguirlo en Atenas en 1991.

Alejandra Quereda, seleccionadora española, y Ana Pelaz, la entrenadora, han logrado que sus gimnastas mezclen calidad artística con una emotividad extrema que tiene enamorados a los jueces allá por donde pasan. En el Festhalle de Frankfurt, las españolas obtuvieron 57.450 puntos: primero consiguió 28.950 puntos en la rotación mixta de tres aros y dos pares de mazas [7.300 en su ejecución y 7.750 en su habilidad artística, con 13.900 de coeficiente de dificultad]. Luego llegarían los 28.500 puntos en la rotación de cinco pelotas [7.150 en su ejecución y 8.050 en su habilidad artística, con 13.300 de coeficiente de dificultad].

Por detrás en el podio quedaron Japón, con posibilidades hasta el final y que acabó llevándose la plata (56.700) y Brasil, con 55.500 puntos, fue bronce. Niponas y brasileñas también quedan clasificadas para los JJOO de Los Ángeles.

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Este domingo, las españolas también entran en liza en las finales de aparatos, donde aspiran aún a completar su botín de metales.