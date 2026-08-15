Qué bueno es Rodri, que viaja con Ryanair y no en avión privado

Cuando mis dos hijos, Luis y Juan, eran pequeños, de ello hace ya 30 años, recuerdo que un día fueron a pasar el fin de semana a casa de unos amigos del cole, ya en Palma de Mallorca.

Cuando a última hora de la tarde del domingo, el padre de sus amigos les acompañó hasta casa, al entregarmelos en el portal, me dijo, admirado: “Tienes unos hijos muy bien educados, antes de coger una Coca-Cola de la nevera, piden permiso”.

Yo acompañe, cariñosamente, a mis hijos hacia dentro de casa y, mientras cerraba la puerta, pensé “¿hijos muy bien educados? ¿perdón?” Mis hijos (y los suyos) van a una casa ajena y, cuando quieren una Coca-Cola, piden por favor si la pueden coger de la nevera y el dueño de la casa se admira ¿en serio?

Ya entonces, imagínense ahora, las cosas más normales del mundo empezaban a convertirse en excepcionales, en gestas, en heroicidades. Un niño, en casa ajena, pidiendo, por favor, un refresco. ¡Un héroe! Y sus padres: matrícula de honor en educación. ¿Estamos locos o qué? Eso es lo normal; lo demás es descaro puro y, sí, también algo de mala educación. Pero ni usted ni yo tenemos unos hijos (o nietos) modélicos simplemente porque pidan las cosas por favor y porque pidan permiso. Sáquese eso de la cabeza.

Puerta B-31

Pensaba en esta anécdota cuando he visto que el descubrimiento de que Rodri, el mejor futbolista del mundo, fue sorprendido haciendo cola en el vuelo ‘low cost’ de Ryanair-2441, Madrid-Liverpool, de las 23.25 horas, en la puerta de embarque B-31 de Barajas, ha provocado un revuelo semejante al que provocó en nuestro amigo que mis hijos pidiesen las cosas por favor.

Nos hemos acostumbrado a tanto lujo, al despilfarro, en el fútbol (vale, en la vida, en cualquier otro deporte, pero yo hablo del fútbol), aceptamos que se muevan cantidades de millones de euros que son pura obscenidad, vemos normal que un muchachito de Costa de Marfil, de 19 años, que no ha ganado nada y, cuando digo nada, es nada, cueste (no valga, cueste) 140 millones de euros y que todos los futbolistas se vayan de compras a Milan (o donde sea) en jet privado, que este Rodri nos parece o tonto o el ser más sensato del mundo.

Rodri, haciendo cola en un vuelo de Ryanair con destino a Liverpool. / EL PERIÓDICO

Todos esos que viajan en jet privado pensarán que Rodri es un pringado. ¡Qué hace ese tipo haciendo cola para subirse a un avión! Es más, es ahora cuando recuerdo que, en cierta ocasión y, sí, de eso también hace ya 30 años, un delegado de un equipo de Primera División me dijo que, cuando los futbolistas se retiraban, no sabían ni sacar la tarjeta de embarque para coger un vuelo. Y es que son los demás los que les construyen la vida y, como decía Ronaldinho, “yo, cuando me muevo por Barcelona, no llevo dinero”. Es decir, no pagaba en ningún sitio.

Cero lujos

Pues bien, resulta que el tipo que podría, no ir en jet privado a Liverpool sino tener su propio avión, coge los mismos vuelos que nosotros, hace las mismas colas, ni siquiera se le ocurrió coger ‘priority’ y se le ve tan feliz como nosotros. Y, desde luego, no lleva, no, un ‘trolley’ de Louis Vuitton, sino el de la selección española de fútbol, con su nombre y el nº 16.

Hemos desquiciado tanto el mundo, hemos tolerado (y hasta nos parece normal) los miles de millones de euros que se mueven en el fútbol, cómo se mueven, para qué se mueven y en manos de quién se mueven, que cuando vemos al mejor jugador del mundo coger un vuelo ‘low cost’ nos provoca tal admiración que aceptaríamos, solo por eso, que el Barça se gastase 100 millones de euros en ese licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

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Puede que ese título universitario sea el que le permita viajar, como todos nosotros, sin rubor y feliz, en un vuelo 'low cost'. Fijo que, de niño, Rodri pedía permiso antes de coger una Coca-Cola de la nevera de su amigo.