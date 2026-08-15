El Barça hace oficial la venta de Ferran Torres al PSG

Después de llegar a un acuerdo el pasado jueves, Barça y PSG hicieron este sábado oficial el traspaso de Ferran Torres. El club azulgrana percibirá alrededor de 50 millones de euros por la venta del delantero valenciano de 26 años, que firma contrato con el vigente campeón de Europa hasta 2031 y llevará el dorsal número 'nueve'.

Le convenía al Barcelona llevar a cabo el traspaso. Ferran concluía su contrato con el club azulgrana en un año, y el delantero, que marcó el gol que dio a la selección española el pasado Mundial, no tenía intención alguna de renovar. Mucho menos después de que Luis Enrique Martínez, técnico del PSG, insistiera en su fichaje y la entidad francesa llegara a un acuerdo con su entorno. Ferran no se cortó en su festiva gira por medios de Estados Unidos a la hora de preparar el terreno para su salida.

El Barça, además, no tendrá que asumir una de las cláusulas que incluía el contrato que en su día firmó con el Manchester City, por el que hubiera tenido que pagar al club inglés ocho millones de euros si decidía renovar al futbolista.

Concluye así un periplo de cinco temporadas (65 goles en 207 partidos) en el Barcelona de Ferran, que llegó a convertirse en la referencia ofensiva el curso pasado para un Hansi Flick que este verano se ha quedado sin su otro 'nueve' después de la salida de Robert Lewandowski hacia la Major League Soccer de Estados Unidos.

Le tocará ahora a Deco, director deportivo del Barcelona, solucionar el problema que se le presenta a Flick con el puesto de delantero centro. Con el Atlético de Madrid cerrado en banda y sin querer saber nada de una venta del argentino Julián Álvarez, le toca a Deco explorar algunas de las pocas alternativas que presenta el mercado. Flick, en cualquier caso, siempre podría intentar reajustar a algunos de sus futbolistas, dado que los dos hombres de banda fichados este verano (Anthony Gordon y Karim Adeyemi) están capacitados para ocupar ocasionalmente el centro del ataque.

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El Barcelona, mientras, espera resolver también pronto con el Manchester City la contratación del capitán de la selección española, Rodri Hernández, que aguarda novedades en Inglaterra mientras los clubes ajustan el precio de la operación, que no debería bajar de los 70 millones de euros. El centrocampista, mejor futbolista del pasado Mundial y Balón de Oro en 2024 (el año en que superó al malhumorado Vinicius), debe convertirse en la gran referencia desde el timonel del nuevo Barça.