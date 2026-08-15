Europeo de París
El alemán Johannes Liebmann pulveriza el récord del mundo de los 1.500 de natación
El nadador alemán rompió la marca del estadounidense Bobby Finke en los JJOO de París
Efe
El alemán Johannes Liebmann estableció un nuevo récord de mundo de los 1.500 libre al imponerse este domingo en la final de los Europeos de París con un tiempo de 14:26.79 minutos.
Liebmann, de 19 años, rebajó en 3.98 segundos la anterior plusmarca universal en posesión del estadounidense Bobby Finke con un crono de 14:30.67 desde los pasados Juegos Olímpicos de París.
Un impresionante 'mordisco' que permitió a Johannes Liebmann, que ya se impuso en la capital francesa en la final de los 800, superar con claridad a todos sus rivales, como atestiguaron los más de 12segundos en los que aventajó a su más inmediato perseguidor, el húngaro Zalan Sarkany, plata con un registro de 14:39.45.
Completó el podio el también alemán Oliver Klemet, que se colgó la medalla de bronce con una marca de 14:40.64, trece segundos más que el ganador. EFE
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