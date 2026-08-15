Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto GranadaCeutaZapateroRodolfo SanchoLluvias CatalunyaAir IndiaRodriDAZN
instagramlinkedin

Gimnasia

Alba Petisco y Aitana Pacheco, quinta y sexta en las finales por aparatos del Europeo de gimnasia artística de Zagreb

Este domingo se disputan las finales continentales por equipos

Alba Petisco, en su ejercicio de suelo.

Alba Petisco, en su ejercicio de suelo. / Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las gimnastas españolas Alba Petisco y Aitana Pacheco finalizaron en quinta y sexta posición en las disciplinas de suelo y barra de equilibrios, respectivamente, en una jornada de los Europeos de Zagreb en que la rusa Angelina Melnikova sumó un nuevo oro en salto antes de la final por equipos de este domingo.

Petisco, vigente medallista de bronce continental de suelo, rozó de nuevo los puestos de medalla en el escenario croata tras ejecutar un ejercicio de alta dificultad y recepciones limpias que le valió una nota de 13,466 puntos, mejorando en tres décimas su registro de la fase clasificatoria para hacerse con el quinto puesto, a solo 0,1 del tercer puesto.

Por su parte, la debutante de 16 años Aitana Pacheco ratificó su gran estreno internacional al concluir sexta en la barra de equilibrios con 13,300 puntos, elevando también su puntuación previa tras completar una rutina sobria y sin caídas entre las ocho mejores especialistas de Europa.

ZAGREB (Croatia), 15/08/2026.- Aitana Pacheco of Spain competes during the Apparatus Final Seniors Balance Beam at the 36th European Women's Artistic Gymnastics Championships in Zagreb, Croatia, 15 August 2026. (Croacia, España) EFE/EPA/ANTONIO BAT

Aitana Pacheco, durante la final por aparatos en Zagreb. / ANTONIO BAT / EFE

En la final de suelo, la italiana Manila Esposito se alzó con la medalla de oro tras firmar un 13,700 y al elevar la dificultad de su rutina.

La plata correspondió a la francesa Elena Colas (13,633), mientras que Melnikova (13,566) completó el podio con el bronce. La británica Ruby Evans ocupó la cuarta plaza con 13,466, empatada en puntuación con Petisco.

La barra de equilibrios coronó a la joven francesa Colas, que se adjudicó el oro con un ejercicio de 13,933 puntos por delante de Manila Esposito (13,833) y de Angelina Melnikova (13,700), que se colgó el bronce. La alemana Pauline Schäfer se quedó a las puertas del podio con 13,633, mientras que Pacheco aseguró su sexto puesto con solvencia.

En el salto, Angelina Melnikova revalidó su dominio continental al lograr la medalla de oro con una media de 14,166 puntos en sus dos saltos (13,800 y 14,133). La alemana Karina Schönmaier se hizo con la plata (14,066) y la belga Lisa Vaelen con el bronce (13,983), sumando el tercer metal europeo de su carrera en este aparato.

Las paralelas asimétricas estuvieron dominadas por la alemana Helen Kevric, que se proclamó campeona de Europa con una sobresaliente ejecución premiada con 14,500 puntos; las italianas Elisa Iorio (14,333) y Julia Perotti (14,233) se repartieron la plata y el bronce en una final en la que la neerlandesa Naomi Visser sufrió dos caídas (11,266).

Noticias relacionadas

Tras la disputa de las medallas individuales por aparatos, la competición continental se cerrará este domingo con la final por equipos, en la que la selección española buscará luchar por los puestos de privilegio entre los ocho mejores combinados de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
  2. El Barça libera a Ferran Torres mientras apuntala su traspaso al PSG
  3. Muere a los 33 años Prichard Colón, el boxeador que quedó en silla de ruedas por los golpes ilegales de su rival durante una pelea
  4. Muere atropellado el ciclista británico Finlay Tarling (19 años), del equipo de Iniesta
  5. Leo Messi se despide de su padre, fallecido a los 68 años: 'No sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más
  6. Lamentable actitud de Arbeloa en un amistoso ante el Málaga: se va expulsado y su Fulham se va del campo
  7. El PSG de Luis Enrique mantiene su ciclo triunfal en Europa ganando la Supercopa
  8. Julián Álvarez verá hoy a Simeone para pedirle que le abra una puerta que el técnico mantendrá cerrada

Alba Petisco y Aitana Pacheco, quinta y sexta en las finales por aparatos del Europeo de gimnasia artística de Zagreb

España se proclama campeona del mundo de gimnasia rítmica tras una histórica actuación

España se proclama campeona del mundo de gimnasia rítmica tras una histórica actuación

Manolo González presume de continuar en el Espanyol: "Aquí los entrenadores duraban menos que un caramelo en la puerta de un colegio"

El Manchester City abre una nueva era contra el Arsenal: en juego la Supercopa inglesa

Iker Casillas habla sobre su infancia: "Mi padre tenía el sueldo de un guardia civil y mi madre era ama de casa"

Iker Casillas habla sobre su infancia: "Mi padre tenía el sueldo de un guardia civil y mi madre era ama de casa"

Tessy Ebosele, atleta española: "No he pegado ni ojo esta noche antes de competir pensando en los comentarios de las redes sociales"

El Girona empieza a caminar hacia el ascenso frente al Leganés

El Girona empieza a caminar hacia el ascenso frente al Leganés

La Vuelta a Portugal continuará "sin celebraciones" tras la muerte de Finlay Tarling

La Vuelta a Portugal continuará "sin celebraciones" tras la muerte de Finlay Tarling